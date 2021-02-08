بالفيديو.. أول سيارة سباق كهربائية طائرة في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 6 دقائق

كشفت شركة Alauda Aeronautics الأسترالية عن أول سيارة سباق كهربائية طائرة في العالم بسرعة تصل إلى 75 ميلا في الساعة وسرعات قصوى لنظام الأوكتوكوبتر، وهو ما يشبه طائرة هليكوبتر بثمانية محركات.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن سيارات السباق الطائرة التي طورتها الشركة الأسترالية وأُطلق عليها اسم Mk3 Airspeeder، ستنافس بشدة هذا العام وسيتم إطلاقها في البداية من دون طيار وسيكون التحكم بها عن بُعد، وستقلع السيارة الكهربائية الطائرة وتهبط بشكل عمودي.

ووفقا للصحيفة تستخدم سيارات Mk3 Airspeeder الطائرة بسلسلة من السباقات في أستراليا بهدف اختبارها والتأكد من أهليتها للمنافسة في سباقات 2022 في وجود طيارين على متنها وليس عن بُعد في طراز جديد يطلق عليه MK4 Airspeeder.

وأكدت الشركة أنهم سيصنعون لحظات تاريخية مهمة للغاية لأول سباق للسيارات الكهربائية الطائرة في العالم وأنهم يعملون الآن على تطوير 10 سيارات سباق كهربائية طائرة أخرى استعداداً لخوض السباق الأول.

وبحسب الصحيفة فإن هذا النوع من صناعة السيارات تعمل عليه أسماء عملاقة في مجال السيارات والفضاء الجوي ورياضة السيارات مثل مكلارين، بابكوك للطيران، بوينج، جاكوار لاند روفر، رولز رويس، برابهام.

وتتميز السيارة الطائرة الجديدة بمجموعة من التقنيات والعناصر الهندسية الفريدة من نوعها وتبلغ سرعتها 75 ميلا في الساعة الواحدة ووزنها دون وجود أفراد على متنها 100 كغم، وهي مزودة بمحرك كهربائي بقدرة 96 كيلو وات بجانب نظامين لتفادي التصادم وهما LiDAR وRadar ويعملان على إحاطة المركبة بمجال قوة افتراضي، وتتميز أيضا بوجود إطار من ألياف الكربون ويتسم تصميمها بالقوة والصلابة وخفة الوزن.