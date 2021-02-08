إصدار “فريد” لسماعة أبل AirPods Max من الذهب وجلد التمساح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

أطلقت شركة “كافيار” إصدار ذهبي من سماعة الرأس أبل AirPods Max بسعر يبلغ 97 ألف و500 يورو.

وأوضحت الشركة الروسية أن هذه التكلفة الباهظة ترجع بالأساس إلى تصنيع بعض أجزاء من سماعة الرأس الفاخرة من الذهب وجلد التمساح النادر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الإثنين.

وعلى الرغم من أن سماعة أبل AirPods Max العادية ليست رخيصة ومصنوعة من خامات فائقة الجودة تفوق الموديلات المنافسة، إلا أن جسم سماعة الرأس اللاسلكية المصنوع من الألومنيوم قد لا يروق للبعض، ولذلك قدمت شركة كافيار سماعة الرأس الفاخرة في إصدار Gold White أو Gold Black.

ونظرا للتكلفة الباهظة لسماعة الرأس الفاخرة، فإن كل إصدار يقتصر على نسخة واحدة، وقد قامت الشركة الروسية بتصنيع جسم سماعة الرأس من توليفة من الذهب عيار 18 وجلد التمساح الأبيض أو الأسود النادر، ولم تعلن الشركة عن أية بيانات بخصوص كمية الذهب المستعملة في تصنيع سماعة الرأس الفاخرة.

وعلى صعيد الجوانب التقنية لم يطرأ أي تغيير على الإصدار الذهبي الفاخر مقارنة بسماعة الرأس AirPods Max العادية، بما في ذلك وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد 3D Audio والطارة الدوارة للتحكم في شدة الصوت والتشغيل، والتي تم تصميمها على غرار التاج الرقمي في ساعة أبل ووتش.

وفي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت الشركة الروسية الإصدار الخاص Biden & Trump من الهاتف الذكي أبل آيفون 12 Pro و12 Pro Max تخليدا لذكرى الانتخابات الأمريكية، التي جرت مؤخرا.

وأوضحت الشركة الروسية أن الإصدار الخاص Biden & Trump يمتاز بظهره، الذي يزدان بالعلم الأمريكي وصور ترامب وبايدن، والتي تُستخدم كساعة رملية للتعبير عن نهاية عهد وبداية عهد جديد.

ويتكون جسم الجهاز إلى حد كبير من التيتانيوم مع طبقةPVD للحماية من الخدوش.

وأعلنت كافيار أن الإصدار الخاص يقتصر إنتاجه على 46 نسخة فقط (في إشارة إلى انتخاب الرئيس السادس والأربعين)، مشيرة إلى أن سعر الموديل آيفون 12 Pro (سعة 128 جيجابايت) يبلغ 13 ألف و450 يورو، أما الموديل 12 Pro Max (سعة 512 جيجابايت) فيبلغ سعره 17 ألف و200 يورو.