تكنولوجيا: شاومي تؤكد على دعم هاتف MI MIX 4 بأفضل المميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي على أن الشركة في طريقها لإطلاق هاتف MI MIX 4 الذي يأتي بأفضل المميزات التي قدمت في هذه السلسلة حتى الآن.

قدمت شركة شاومي سلسلة هواتف MI MIX بتصميم بكامل الشاشة مع أفضل المواصفات المقدمة في الهواتف من الفئة المميزة، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار الجديد قريباُ بعنوان MI MIX 4.

أطلقت شاومي الجيل الأول من هواتف Mi MIX خلال عام 2016، حيث تميزت هذه السلسلة بتصمم بدون حواف مع شاشة كاملة، ولقد توقفت الشركة لفترة بعد إطلاق MIX 3، واليوم تستعد للعودة بإصدارها الجديد من السلسلة MI MIX 4، الذي يأتي بمجموعة من المواصفات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية وفقاً لتصرحات Lei Jun.

كما أضاف Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، أن هاتف MI MIX 4 سيأتي أيضاً بتصميم مميز من السيراميك، مع بعض المميزات الجديدة في التصميم.

يذكر أن شاومي قدمت هاتف Mi MIX 3 5G خلال شهر مايو من عام 2019، ومن ثم توقفت الشركة عن إطلاق إصدارات جديدة من السلسلة، ولقد رصدت تسريبات مؤخراً في التعليمات البرمجية MIUI والتي أكدت على خطط شاومي لإطلاق Mi MIX 4، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف شاومي الرائد لاحقاً هذا العام.

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