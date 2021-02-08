شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11 ابتكارا تكنولوجيا ستغير الطريقة التى يعمل بها العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا الحالية، خاصة مع كم الابتكارات والاختراعات الموجود بين أيدينا اليوم، إلا أن أحدث دراسة والتى تحمل اسم Big Ideas 202 والتى أجراها مركز الأبحاث الأمريكى ARK Invests، سلطت الضوء على أحدث التطورات فى مجال الابتكارات، حيث تقدم بعضًا من أكثر استنتاجات البحث إثارة لهذا العام، وفيما يلى نعرض أبرز 12 فكرة تقنية من تقرير عام 2021، بحسب هذه الدراسة كما يلى:

- التعلم العميق "Deep Learning"

يصف التقرير التعلم العميق بأنه ربما يكون أهم اختراع برمجى فى عصرنا لأنه يمكن أن يضيف سلسلة قيمة اقتصادية أكثر مما فعل الإنترنت، ووفقًا لبحث ARK، سيضيف التعلم العميق 30 تريليون دولار إلى القيمة السوقية للأسهم العالمية خلال 15-20 سنة القادمة.

وتعتقد ARK أن معالجات الخوادم ستنتشر فى العقد القادم، حيث بدأت المعالجات الأرخص والأسرع والأكثر كفاءة فى استخدام الطاقة تحل محل Intel - التى كانت تستحوذ على أكثر من 90٪ من إجمالى عائدات المعالجات، ويقول التقرير "بالنسبة إلى الحوسبة السحابية، نعتقد أن وحدات معالجة الرسومات ARM وRISC-V ووحدات معالجة الرسومات (GPU) من المرجح أن تظهر كمعالجات جديدة للطاقة. يمكن أن تتوسع معًا بمعدل 45٪ سنويًا لتصل إيراداتها إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2030" .

ويضيف التقرير: "فى مركز البيانات، نعتقد أن "المسرّعات"، التى تهيمن عليها وحدات معالجة الرسومات، ستصبح المعالجات المهيمنة لأعباء العمل الجديدة، حيث ستنمو بنسبة 21٪ بمعدل سنوى إلى 41 مليار دولار بحلول عام 2030".

- العوالم الافتراضية

تنتشر العوالم الافتراضية فى ألعاب الفيديو والواقع المعزز والواقع الافتراضي، لكن وفقًا للتقرير، ستتراكم الإيرادات من العوالم الافتراضية بنسبة 17٪ سنويًا من 180 مليار دولار تقريبًا اليوم إلى 390 مليار دولار بحلول عام 2025.





-المحافظ الرقمية

يمكن أن تعمل المحافظ الرقمية كمنصات لتوليد النشاط التجاري بخلاف المنتجات المالية، ووفقًا لبحث ARK، تقدر قيمة المحافظ الرقمية ما بين 250 دولارًا و1900 دولارًا لكل مستخدم اليوم، ولكن يمكن أن تصل إلى 20000 دولار لكل مستخدم، مما يمثل 4.6 تريليون دولار فرصة فى الولايات المتحدة وحدها بحلول عام 2025.

مع وصول سعر البيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضى، يشير بحث ARK إلى أن أساسيات شبكتها لا تزال جيدة، وقد أدى قبول Bitcoin المتزايد إلى تمهيد الطريق أمام Ethereum وموجة جديدة من التجارب المالية.

تعتقد ARK أن النمو السريع للبيتكوين قد جعلها فى وضع يسمح لها بالتخصيص فى المحافظ الاستثمارية، كما يمكن أن يتدرج من حوالى 500 مليار دولار إلى 1-5 تريليون دولار فى رسملة الشبكة خلال الخمسة المقبلة إلى عشر سنوات.

- المركبات الكهربائية (EVs)

استنادًا إلى قانون رايت، تتوقع ARK أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 20 ضعفًا من 2.2 مليون وحدة فى عام 2020 إلى 40 مليون وحدة فى عام 2025.

-الأتمتة:

هناك مخاوف من أن الأتمتة قد تقضى على الوظائف، لكن ARK تعتقد أنها ستمكّن البشر، وتزيد الإنتاجية ونمو الأجور، حيث أن الأتمتة لديها القدرة على تحويل العمالة غير مدفوعة الأجر إلى العمالة المأجورة، فعلى سبيل المثال، مع أتمتة خدمات الطعام، فإنها ستحول إعداد الطعام، والتنظيف، وتسوق البقالة إلى أنشطة السوق بما فى ذلك توصيل الطعام.

ويرى التقرير أن الأتمتة ستضيف 5٪ أو 1.2 تريليون دولار إلى الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

- السيارات ذاتية القيادة:

ويرى التقرير أن خدمة النقل بالركاب المستقلة تقلل تكلفة التنقل إلى عُشر متوسط تكلفة سيارة الأجرة، مما يحفز على تبنيها على نطاق واسع، ويقترح البحث أن منصات طلب الركاب المستقلة ستحقق أرباحًا تزيد عن 1 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات صناعة السيارات ومالكى الأساطيل الاستمتاع بأرباح تبلغ 250 مليار دولار و70 مليار دولار على التوالي.

- طائرات التوصيل ذاتية القيادة:

يقول التقرير إن الطائرات بدون طيار يجب أن تقلل من تكلفة نقل البضائع والأشخاص بشكل كبير، وتتوقع أن تحقق منصة تسليم الطائرات بدون طيار ما يقرب من 275 مليار دولار من عائدات التوصيل، و50 مليار دولار من مبيعات الأجهزة، و12 مليار دولار من إيرادات الخرائط بحلول عام 2030.

- الفضاء المداري

بفضل التقدم فى التعلم العميق، والاتصال المحمول، وأجهزة الاستشعار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، بدأت تكاليف الرحلات الفضائية التى كانت تتضخم منذ عقود فى الانخفاض، ونتيجة لذلك، فإن عدد عمليات إطلاق الأقمار الصناعية وهبوط الصواريخ آخذ فى الانتشار، ووفقًا لبحث ARK، ستتجاوز فرصة الفضاء المدارى - بما فى ذلك الاتصال عبر الأقمار الصناعية والرحلة التى تفوق سرعة الصوت - 370 مليار دولار سنويًا.

- الطباعة ثلاثية الأبعاد

الطباعة ثلاثية الأبعاد هى شكل من أشكال التصنيع الإضافى الذى يبنى الكائنات طبقة تلو الأخرى، على عكس التصنيع الطرحى التقليدى، وبالتالى تقليل الوقت بين التصميم والإنتاج، ويقال إنه ينقل القوة إلى المصممين، ويقلل من تعقيد سلسلة التوريد، بجزء بسيط من تكلفة التصنيع التقليدي.

ويعتقد أن الطباعة ثلاثية الأبعاد ستحدث ثورة فى التصنيع، حيث تنمو بمعدل سنوى يقارب 60% من 12 مليار دولار العام الماضى إلى 120 مليار دولار فى عام 2025.