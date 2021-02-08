شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة سويسرية تكتشف نقطة ضعف تعيق التشفير شائع الاستخدام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما يشعر خبراء الأمن بالقلق من أن التقدم في الحوسبة الكمومية قد يسهل في النهاية كسر التشفير الذي يحمي خصوصية بيانات الأشخاص، لأسباب تتعلق بأن هذه الآلات المتطورة يمكنها إجراء عمليات حسابية بسرعات مستحيلة لأجهزة الكمبيوتر التقليدية، مما قد يمكّنها من فك الرموز التي كان يعتقد سابقًا أنها غير قابلة للفك.

ووفقا لبعض تقارير فإن الحوسبة الكمومية، هي نموذج حوسبي نظري يتم من خلاله معالجة البيانات وعمليات الحوسبة من خلال قوانين الكم، فوحدة البيانات الأساسية التي تستخدم في الحوسبة التقليدية، والتي تسمى البت تم استبدالها بوحدة بياناتٍ أخرى تدعى البت الكمومي (qubit) الذي يستند إلى الذرات والتراكيب الجزيئية المتناهية الدقة.

ووفقا لبلومبرج تقول Terra Quantum AG فإن شركة تكنولوجية سويسرية، حققت طفرة باستخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية للكشف عن نقاط الضعف في التشفير الشائع الاستخدام، تعتقد الشركة أنها وجدت ضعفًا أمنيًا يمكن أن يعرض للخطر سرية بيانات الإنترنت والمعاملات المصرفية ورسائل البريد الإلكتروني في العالم.

وقالت الشركة إن اكتشافها "يقلب الفهم الحالي لما يشكل تشفيرًا غير قابل للكسر" وقد يكون له آثار كبيرة على شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم ، مثل Alphabet Inc.'s Google و Microsoft Corp و International Business Machines Corp..

لكن بعض خبراء الأمن الآخرين قالوا إنهم ليسوا مستعدين تقريبًا للإعلان عن اختراق كبير، على الأقل ليس حتى تنشر الشركة التفاصيل الكاملة لأبحاثها.

وقال كريستوفر شاكا المتحدث باسم IBM إن شركته تعرف المخاطر منذ 20 عامًا وتعمل على حلولها الخاصة لمعالجة مسألة أمن ما بعد الكم. قال في رسالة بريد إلكتروني: "هذا هو السبب في أن المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا (NIST) يستضيف تحديًا لتطوير معيار تشفير آمن كمي جديد". "لدى IBM عدة مقترحات لهذا المعيار الجديد في الجولة النهائية ، والتي من المتوقع أن يتم ذلك في غضون سنوات قليلة."

قال Brian LaMacchia ، المهندس المتميز في Microsoft ، إن مصممي التشفير في الشركة يتعاونون مع مجتمع التشفير العالمي لإعداد العملاء ومراكز البيانات لمستقبل كمي. "يعد التحضير للأمان في عالم ما بعد الكم أمرًا مهمًا ليس فقط لحماية وتأمين البيانات في المستقبل ولكن أيضًا لضمان أن أجهزة الكمبيوتر الكمومية في المستقبل لا تشكل تهديدًا للأمن طويل الأجل لمعلومات اليوم."

لم يرد Google على رسالة تطلب تعليقًا.

وتمتلك شركة Terra Quantum AG فريقًا من حوالي 80 من علماء الفيزياء الكمومية، وعلماء التشفير والرياضيات، المقيمين في سويسرا وروسيا وفنلندا والولايات المتحدة، "ما يُنظر إليه حاليًا على أنه آمن بعد الكم ليس آمنًا بعد الكم"، قال ماركوس بفلتش، الرئيس التنفيذي ومؤسس Terra Quantum ، في مقابلة، "يمكننا أن نثبت وأثبتنا أنه ليس آمنًا وقابل للاختراق."

قال فينوكور في مقابلة إن فريق Terra Quantum توصل إلى اكتشاف كيفية عكس ما يسمى بـ "دالة التجزئة"، وهي خوارزمية رياضية تقوم بتحويل رسالة أو جزء من البيانات إلى قيمة عددية، وقال فينوكور إن البحث سيظهر أن "ما كان يُعتقد أنه غير قابل للكسر لم يعد موجودًا بعد الآن" ، مضيفًا أن الاكتشاف "يعني أنه يمكن العثور على ألف طريقة أخرى قريبًا".

وطورت الشركة، التي تدعمها شركة رأس المال الاستثماري لاكستار إل بي ومقرها زيورخ ، بروتوكول تشفير جديدًا تقول إنه لا يمكن اختراقه بواسطة أجهزة الكمبيوتر الكمومية. قال فينوكور إن البروتوكول الجديد يستخدم طريقة تعرف باسم توزيع المفتاح الكمي.

تسعى Terra Quantum حاليًا للحصول على براءة اختراع للبروتوكول الجديد. لكن الشركة ستتيحها مجانًا ، وفقًا لبفليتش. قال Pflitsch: "سنفتح الوصول إلى بروتوكولنا للتأكد من أن لدينا بيئة آمنة ومأمونة"، "نشعر بضرورة مشاركتها مع العالم والمجتمع الكمومي."

وتعطي حكومات الولايات المتحدة و الصين أبحاث الحوسبة الكمومية أولوية اقتصادية وأمنًا قوميًا، قائلة إن العالم على أعتاب ما تسميه "ثورة كمومية" جديدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات التكنولوجيا بما في ذلك Google و Microsoft و IBM باستثمارات كبيرة في الحوسبة الكمية في السنوات الأخيرة.