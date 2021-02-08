شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير منزل يعمل بالطاقة الشمسية بقيمة 120 ألف جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء أن نموذجًا أوليًا لمنزل يعمل بالطاقة الشمسية تم بناؤه في ويلز ينتج كهرباء بنسبة 30% أكثر مما يستهلكه على مدار عام، فيسحب المنزل 1112 كيلوواط ساعة من الطاقة من الشبكة ولكنه يولد ما مجموعه 1،458 كيلو واط في الساعة نفسها، مما يؤدي إلى فائض بنسبة 31% يتم إنتاجه بوسائل متجددة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الباحثون إن هذا الفرق السنوي البالغ 346 كيلووات في الساعة يعادل توفير 179 كجم (395 رطلاً) من انبعاثات الكربون.

كما أن SOLCER House الذي تبلغ تكلفته 120 ألف جنيه إسترليني عبارة عن عقار منفصل مكون من ثلاث غرف نوم تم بناؤه من قبل جامعة كارديف.

تكشف البيانات المنشورة في مجلة Energies عن الاتجاهات السنوية في استهلاك الطاقة وإنتاج المنزل، والذي تم بناؤه في عام 2015 كدليل على كيف يمكن أن تبدو المنازل في المستقبل.

وتبلغ تكلفة المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع (1070 قدمًا مربعًا) 1200 جنيه إسترليني للمتر المربع، وتبلغ التكلفة الإجمالية لبناء العقار 120ألف جنيه إسترليني.

قال الباحثون إنه في وقت تشييد المبنى قبل خمس سنوات، كان هذا مشابهًا للمنازل التقليدية ذات الحجم المماثل الموجودة في السوق.

ويعد النموذج الأولي عبارة عن مسكن مستقل، ولكن منشئيه يتصورون أنه شبه منفصل أو جزءًا من صف من المنازل إذا استمر طرح المنازل على نطاق واسع.

ويقع المنزل في مجمع الصناعة Cenin 'Energy في جنوب ويلز، ويستخدم كمرفق اختبار بالإضافة إلى كونه مشغولاً كمكتب بدوام كامل ومساحة اجتماعات.

قال الدكتور جو باترسون من جامعة كارديف: "أوضح بحثنا كيف يمكن أن يؤدي الجمع بين نماذج الطاقة والمراقبة التفصيلية إلى فهم أفضل لكيفية أداء المبنى"، مضيفا "هذا مهم للغاية لأننا نجمع المكونات الفردية منخفضة الطاقة في أنظمة كاملة."

وتابع باترسون، "كنا نهدف إلى الحفاظ على تكاليف البناء في متناول الجميع، لتزويد سوق الإسكان بشيء يمكن تكراره، خاصة الإسكان الاجتماعي، حيث يمكن أن تكون تكاليف الطاقة المنخفضة فائدة كبيرة للسكان".