شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى أبل الذكية Watch Series 6 وSeries 2 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصنع أبل أفضل الساعات الذكية التى يمكن أن تشتريها، ولكن السؤال هو، هل يجب عليك شراء أحدث إصدار من هذه الساعات Watch Series 6 والتى تأتى بسعر مرتفع، أم يمكن لأصحاب الجيل الثاني من ساعتها الذكية Apple Watch Series 2 الاحتفاظ بها، خاصة وأن لكل منهما فوائده، وفيما يلى مقارنة بينهما، لمساعدتك على فهم أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
ساعة أبل Apple Watch Series 6
- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.
- شاشة OLED Retina لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO، 1000 شمعة/ المتر المربع.
- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم
- موديلات GPS.
- شريحة S6 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64-bit وشريحة W3 اللاسلكية وشريحة U1 (بنطاق فائق العرض).
- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.
- مستشعر لأكسجين الدم ومستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.
- طوارئ SOS3 وميزة اكتشاف السقوط.
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.
- ميزة Wi-Fi وBluetooth 5.0.
- ميزة GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.
- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى7 وميكروفون مدمج.
- سعة 32GB.
ساعة أبل Apple Watch Series 2
- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.
- شاشة OLED Retina من الجيل الثاني.
- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك.
- موديل GPS.
- شريحة S2 مع معالج ثنائي النواة.
- التاج الرقمي Digital Crown.
- مستشعر بصري لنبض القلب.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم(none).
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً1.
- Wi-Fi وBluetooth 4.0.
- GPS/GNSS.
- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.
- سعة 8GB.