شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إضافة كلمات إلى قاموس أندرويد بخطوات سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون من الصعب استخدام كلماتك أو عباراتك أثناء استخدام تطبيقات المراسلة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وذلك لأن أندرويد يحتوي على قاموس مدمج يقوم تلقائيًا بتصحيحها أو يقدم اقتراحات لتصحيحها، لكن قد يكون هذا مزعجًا أثناء إرسال الرسائل النصية لأنه غالبًا ما يتيح لك إعادة كتابة الكلمة أو العبارة، ومع ذلك، هناك حل بديل يعلم أندرويد تلك الكلمة والعبارة المحددة، ولفعل ذلك اتبع الخطوات التالية:

1. افتح الإعداد على هاتفك الذكي.

2. افتح خيار اللغة ولوحة المفاتيح.

3. هل لاحظت أن صانعي الهواتف الذكية المختلفين يسمون هذا الخيار بشكل مختلف.

4. ابحث عن خيار القاموس الشخصي واضغط عليه.

5. مرة أخرى، يخفي عدد قليل من صانعي الهواتف الذكية هذا الخيار ضمن المزيد من الإعدادات.

6. انقر هنا على خيار "إضافة إلى القاموس" وابدأ في إضافة الكلمات والعبارات التي تريدها، ويمكنك أيضًا تعيين اختصارات لهم.

كيفية استخدام الكلمات المحفوظة في القاموس

1. افتح أي تطبيق مراسلة واكتب الكلمة أو العبارة التي تريد إضافتها.

2. اضغط مع الاستمرار أو انقر نقرًا مزدوجًا فوق الكلمة واختر خيار إضافة إلى القاموس، حيث يمكن إضافتها الآن.