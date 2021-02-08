شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن خريطة أشجار القمر على الأرض.. اعرف تفاصيل القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا خريطة توضح مواقع "أشجار القمر"، والتي يبلغ مجموعها 83 والتي توجد بشكل أساسي في الولايات المتحدة، واثنتان في أمريكا الجنوبية وواحد في أوروبا، حيث تم إطلاق حوالي 500 بذرة من أنواع مختلفة من الأشجار إلى الفضاء في عام 1971، ودارت حول القمر 34 مرة قبل أن تعود إلى الأرض حيث تم زرعها بعد ذلك في مناطق مختلفة حول العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تضم المجموعة الأخشاب الحمراء والجميز والصنوبر، لكن ما يقرب من ثلثهم ماتوا منذ زراعته في السبعينيات.

كانت المهمة جزءًا من أبولو 14، وبينما كان رائدا الفضاء Alan Shepard و Edgar Mitchell يسيران على سطح القمر، كان Stuart Roosa يدور في الأعلى في وحدة القيادة مع البذور التي كانت في مجموعته الشخصية.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخمسين لمهمة أبولو 14، والتي كانت ثالث مهمة تهبط على القمر وأول ما تهبط في المرتفعات القمرية.

وتم تصنيف البذور وفرزها خلال المهمة، وتم الاحتفاظ ببذور التحكم على الأرض للمقارنة، ثم تم وضع بذور الفضاء في مجموعة Rossa، لكن العلبة تضررت أثناء عملية إزالة التلوث بعد عودة الطاقم إلى الأرض، مما ترك العديد منها غير قابل للاستخدام للتجربة.

وقامت الدكتورة ميشيل توبياس من جامعة كاليفورنيا ديفيز بإنشاء خريطة تفصيلية لأشجار القمر حول العالم.

ووضعت ناسا البذور في رعاية خدمة الغابات الأمريكية، التي كانت تراقبها حتى تنبت، لكن بعضها لم يزرع إلا بعد سنوات من المهمة.

كما أنه على مر السنين نسي الجمهور أمر الأشجار بعد المهمة، جنبًا إلى جنب مع وكالة ناسا، لكن رائد الفضاء السابق ديفيد ويليامز جعل مهمته الشخصية في عام 1996 للعثور عليها جميعًا وفهرستها، فبدأ بقائمة من 22 شجرة قمرية وتتبع 80، على الرغم من وفاة 21 من هؤلاء، وتمت إضافة ثلاثة آخرين إلى القائمة مؤخرًا، ليصل المجموع إلى 83، لكن الثلث مات الآن.

وزرعت شجرة صنوبر Loblolly في البيت الأبيض، وزُرعت الأشجار في البرازيل، وسويسرا، وقدمت إلى إمبراطور اليابان، من بين آخرين، كما تم زرع الأشجار في ميدان واشنطن بفيلادلفيا، وفي فالي فورج، وفي الغابة الدولية للصداقة، وفي العديد من الجامعات ومراكز ناسا، مع آخرين في مركز جودارد لرحلات الفضاء في جرينبيلت بولاية ماريلاند

جدير بالذكر أنه تم زرع أول شجرة قمر، وهي شجرة جميز، في عام 1974 في معسكر إيتي كانا، وهو موقع ترفيهي تستخدمه فتيات الكشافة في ولاية ميسيسيبي.