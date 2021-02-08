جوجل تريد اختبار طائرات مسيرة لمكافحة الحرائق

دبي - يزن راشد - تتطلع مجموعة البحث في المناخ والطاقة في شركة جوجل إلى اختبار طائرات مسيرة في مجال مكافحة الحرائق ومراقبتها، وذلك وفقًا لوثيقة الاستثناء المقدمة حديثًا إلى إدارة الطيران الاتحادية ووزارة النقل الأمريكية.

وتتضمن الوثيقة طلبًا من عملاقة البحث من أجل الحصول على إعفاء من المتطلبات المحددة للوائح الطيران الفيدرالية.

وتخطط مجموعة جوجل لبحوث المناخ والطاقة لاختبار HSE-UAV M8A Pro، وهي طائرة مسيرة للرش تركز على الصناعة الزراعية.

وتعطي الوثيقة التي تم نشرها الموقع الذي سيتم اختبار الطائرة المسيرة فيه، ونوعية الطائرة المسيرة المستخدمة، وما الذي تفعله الطائرة المسيرة بالضبط.

وتسعى مجموعة جوجل لبحوث المناخ والطاقة إلى المساعدة في تشغيل نظام الطائرات المسيرة HSE-UAV M8A Pro، التي تزن أكثر من 25 كيلوجرام ولا تزيد عن 45 كيلوجرام، لاختبار عمليات مكافحة الحرائق والمراقبة باستخدام تقنية عرض الشخص الأول ضمن ملكية خاصة محصورة في مدينة فايربو بولاية كاليفورنيا.

وتختبر جوجل HSE-UAV M8A Pro، وهي طائرة مسيرة سعة 20 لترًا مصممة لرش المحاصيل بدلاً من الحرائق.

وتستخدم الطائرة المسيرة المستقلة بالكامل إطارًا من ألياف الكربون ولديها ست رشاشات ممتدة على ذراع يخرج من كل جانب من جوانب الطائرة المسيرة.

وبالنظر إلى أن الفوهات مصممة لرش الرذاذ الناعم على المحاصيل، فمن المحتمل أنه تم تبديلها لشيء أكثر ملاءمة لمكافحة الحرائق، وقد يعني هذا أيضًا تركيب خزان أكبر للطائرة المسيرة.

وليس من الواضح تمامًا سبب اختبار جوجل للطائرة المسيرة بهذه الطريقة، لكن النظرية تقول: إن جوجل لديها مقر كبير به الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحترق.

ويبدو أن أفضل طريقة لإخماد الحريق هي استخدام فريق من الطائرات المسيرة التي يمكنها الاستجابة بشكل أسرع من فريق مكافحة الحرائق القياسي.

كما يمكن للطائرات المسيرة الوجود في جميع أنحاء المقر، ويؤدي هذا بشكل أساسي إلى إنشاء شبكة من طائرات مكافحة الحرائق في جميع أنحاء المقر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستكشف فيها جوجل حالات استخدام الطائرات المسيرة، إذ إنها كانت تمتلك مشروع Google X الذي يسمى الآن Wing Aviation.

وتأسست شركة Wing Aviation في عام 2012، وكان يُطلق عليها آنذاك اسم Google Wing، وبدأت Wing Aviation بمعالجة مشكلة، حيث أرسلت أجهزة تنظيم ضربات القلب بواسطة الطائرة المسيرة إلى ضحايا النوبات القلبية.

وسرعان ما أدرك فريق Wing Aviation أن تقنية توصيل الطائرات المسيرة كان يجب أن تحصل على ترقية كبيرة وموافقة من العالم.

وتتابع Wing Aviation بنشاط عمليات التسليم في أستراليا وفنلندا، اللتان تتمتعان بظروف مناخية مختلفة تمامًا، مما يجعل كلا الموقعين أرضية اختبار مثالية لتسليم الطائرات المسيرة.

وتمتلك Wing Aviation منشأة اختبار في شمال كاليفورنيا وتدير عملياتها من فيرجينيا، بينما تعمل في أستراليا مع السكان منذ بضع سنوات لتطوير طريقة قابلة للتطبيق وفعالة لتسليم الطرود.

واختارت Wing Aviation الاختبار في كانبرا، وانتقلت أيضًا إلى هلسنكي في ربيع هذا العام، وواجهت الطقس البارد القاسي، مما أوجد أرضية اختبار مثالية لطائرات التوصيل المسيرة التابعة لشركة Wing Aviation