شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو الانفاق على الواقع الافتراضى والمعزز لـ28.8مليار دولار بآسيا والمحيط الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أنه من المقرر أن ينمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات على الواقع المعزز والواقع الافتراضي (AR / VR) بسرعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 47.7٪ ويصل إلى 28.8 مليار دولار بحلول عام 2024.

وتجاوز القطاع التجاري إنفاق المستهلكين على الواقع المعزز والواقع الافتراضي العام الماضي وسيستمر في احتساب حصة أكبر من الإنفاق، بحسب دليل إنفاق الواقع المعزز والواقع الافتراضي من هيئة الأبحاث السوقية IDC Worldwide، بحسب موقع TOI الهندى.

ويعد هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بقدرات تقنية AR / VR التي تعالج قضايا الصناعات المختلفة في سيناريو Covid-19 الحالي وخلق فرص هائلة في جميع أنحاء التوقعات، وقد حثت القيود المفروضة بسبب الوباء العديد من المنظمات على الاعتماد على التقنيات لدعم العمليات / الوظائف التجارية الخاصة بهم مثل خدمة العملاء، والصحة عن بعد، والاجتماعات الشخصية المصغرة وغيرها.

وقالت ريتيكا سريفاستافا، محللة السوق المشاركة في IDC آسيا / المحيط الهادئ: "مع هذا، كان هناك طلب جديد قوي عبر العديد من الصناعات على تقنية AR / VR في السوق خاصة في النصف الثاني من عام 2020"، كذلك فإن التعليم، مع التدريس الافتراضي عبر الإنترنت أصبح تجربة أكثر جاذبية للطلاب، ثم يليها عن كثب تجارة التجزئة والتصنيع المنفصل، وتشمل الصناعات الثلاثة ما يقرب من 50% من إجمالي القطاع التجاري في عام 2020.

كما تعتبر ألعاب الواقع الافتراضي حالة استخدام رائدة في عام 2020، حيث أصبح أكثر من ثلث سوق تكنولوجيا الواقع الافتراضي / الواقع الافتراضي أحد أفضل مصادر الترفيه في عام 2020 بسبب قيود التفاعل المادي بسبب الوباء، فيما يتبع ذلك حالات استخدام التدريب وعرض الفيديو / عرض الميزات (VR).

وقال تقرير IDC :"ومع ذلك، فإن الاستجابة لحالات الطوارئ وتصوير الفيديو الداخلي هي حالات الاستخدام الأسرع نموًا من حيث معدل النمو السنوي المركب فوق التوقعات (2019-2024)"، ومن منظور نوعي الواقع، سيكون الإنفاق على حلول الواقع الافتراضي أكبر من الإنفاق على حلول الواقع المعزز في البداية.

وذكر التقرير أنه "على الرغم من أن النمو القوي في الإنفاق على الأجهزة والبرامج والخدمات للواقع المعزز (118.0٪ معدل نمو سنوي مركب) سيدفع الإنفاق الإجمالي للواقع المعزز بشكل كبير قبل إنفاق الواقع الافتراضي بنهاية فترة التوقعات 2019-2024".

وقال ديبان باثي، مدير "الأبحاث وFuture of Work وAR / VR وMobility Research" في مؤسسة الأبحاث IDC Asia / Pacific: "تحتاج المؤسسات إلى تطوير رؤية واستنباط استراتيجية مرنة لنشر AR / VR كأدوات تمكين لتحقيق الأولويات الإستراتيجية"، وعلى أساس جغرافي، سيمثل السوق الصيني أكبر إنفاق على AR / VR في منطقة آسيا / المحيط الهادئ بحصة تزيد عن 90% في عام 2020.