تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق تحديث واجهة EMUI 11.1 في مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط شركة هواوي لإطلاق تحديث واجهة EMUI 11.1 خلال شهر مارس المقبل، على أن ينطلق بالتزامن مع إطلاق سلسلة Huawei P50.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هواوي في طريقها لإستبدال واجهة EMUI 11 بنظام هواوي الجديد HarmonyOS 2.0، إلا أن أحدث التقارير التي ترتكز على تفاصيل جاءت من هواوي، أشارت إلى أن هواوي تقدم تحديث EMUI 11.1 في مارس.

وتقدم هواوي تحديث EMUI 11.1 في حدث Huawei P50 الذي يعقد في شهر مارس المقبل، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل المميزات الجديدة المقدمة من هواوي في تحديث EMUI 11.1.

من جانب أخر يضع EMUI 11.1 الركيزة الرئيسية لدفع نظام HarmonyOS الذي يدعم هواتف هواوي لاحقاً، حيث ينطلق HarmonyOS لدعم الهواتف في النصف الثاني من 2021، بعد إطلاق تحديث EMUI 11.1 القادم.

يذكر أن التقارير التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن HarmonyOS يأتي بنفس ملامح نظام تشغيل ANDROID 10، كما يأتي ببعض التغييرات الطفيفة مع واجهة المستخدم الخاصة بشركة هواوي.

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