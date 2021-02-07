تكنولوجيا: تسريبات توضح أوجه الإختلاف بين هواتف شاومي المرتقبة MI 11 PRO وMI 11 PRO Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر موقع Slashleaks عن تفاصيل مواصفات هاتفي شاومي MI 11 PRO وMI 11 PRO Plus.

ظهر هاتفي MI 11 PRO وMI 11 PRO Plus في تسريبات نشرت عبر موقع Slashleaks، حيث يعرف الهاتفين برموز Star و Mars، كما يتميز كلا الهاتفين بشاشة AMOLED بحجم 6.81 إنش، وجودة عرض QuadHD بلس، كما يدعم الهاتفين معدل تحديث 120 Hz، وتدعم الشاشة معدل لمس 480 Hz.

كما تقدم شاومي هاتفي MI 11 PRO وMI 11 PRO Plus برقاقة معالج Snapdragon 888، كما تدعم الكاميرة الرئيسية تكبير حتى 120 مرة، مع دعم التكبير حتى 15 مرة في تسجيل الفيديو.

وتأتي الكاميرة الرئيسية في الهاتفين بمستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يضم كاميرة بزوايا عرض واسعة، وOIS، ويضم هاتف Mi 11 Pro عدسات فائقة الإتساع لتكبير 0.6 مرة، كما يدعم هاتف Mi 11 Pro Plus تكبير 0.5 مرة.

أيضاً يظهر الإختلاف الرئيسي في نموذج عدسات telescopic في هاتفي MI 11 PRO وMI 11 PRO Plus التي تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات.

كما يتميز هاتف MI 11 PRO Plus بكاميرة مميزة بدقة 48 ميجا بيكسل، ويضم الهاتفين نظام تثبيت بصري، أيضاً أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف MI 11 PRO Plus يدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 67W، كما يضم الهاتف بطارية مميزة بسعة أكبر.

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