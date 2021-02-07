شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية تفعيل ميزة "التحقق بخطوتين" فى تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد كل من تطبيقي التراسل الفوري Signal وTelegram جذبًا متزايدًا للمستخدمين، ووفقًا لتقرير عبر الإنترنت، شهدت Telegram حوالى 5.6 مليون عملية تنزيل في الأيام الخمسة الماضية، بينما وصل تطبيق Signal إلى 7.5 مليون عملية تنزيل على مستوى العالم.

ولذلك، إذا كنت تخطط أيضًا للانتقال إلى تطبيق المراسلة المستندة إلى السحابة تليجرم، فمن الأفضل أن تقوم بتمكين عملية التحقق المكونة من خطوتين والتي ستجعل تطبيق المراسلة أكثر أمانًا، الإعداد سهل جدًا ويمكن إجراؤه بسرعة، ما عليك سوى اتباع الخطوات المذكورة أدناه لتمكين التحقق من خطوتين على Telegram.

1. افتح تطبيق Telegram على هاتفك الذكي.

2. الآن افتح القائمة عن طريق التمرير إلى اليسار أو بالنقر على أيقونة قائمة الترس.

3.اذهب الآن إلى الإعدادات.

4. من قائمة الإعدادات حدد الخصوصية والأمان.

5.اضغط الآن على التحقق بخطوتين.

6.سيطلب منك التطبيق الآن إعداد كلمة مرور إضافية.

7.بعد إدخال كلمة المرور، سيتعين عليك إضافة كلمة المرور وبريد إلكتروني مخصص للاسترداد.

8.الآن عليك إدخال الرمز الذي أرسلته Telegram لإكمال التحقق المكون من خطوتين.

ويجب ملاحظة أن هذه هي الطريقة التي يمكنك بها تمكين التحقق من خطوتين على Telegram، وستكون كلمة المرور الجديدة هذه التي قمت بتعيينها للتو مطلوبة عند تسجيل الدخول على جهاز جديد بالإضافة إلى الرمز الذى تحصل عليه في رسالة SMS.