شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعبر عن أسفه بشأن انفجار نموذج مركبة المريخ بسبب أخطاء المحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، صامتًا بعد الانفجار الملحمي لـ Starship SN9، أحدث نموذج لمركبة المريخ، لكن الملياردير شارك أفكاره وأسفه بشأن المهمة الفاشلة الآن، ففي 2 فبراير الماضى، حاول الصاروخ الضخم أول اختبار له على ارتفاعات عالية، لكنه لم يتمكن من الهبوط الذي انتهى بتحطم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عندما سُئل على تويتر "لماذا فقط محركان خفيفان للهبوط بدلاً من الثلاثة من أجل القضاء أي نقاط فشل"، أجاب ماسك "كنا أغبياء جدًا"، مضيفا "في المرة القادمة، نجرب طريقة السحب."

وأشارت التقارير إلى أن أحد محركي Raptor فشل في إعادة الاشتعال قبل العودة إلى الأرض، مما تسبب في تحرك SN9 بسرعة كبيرة للقيام بهبوط آمن.

وأعلن ماسك أنه سيغادر تويتر لفترة من الوقت في اليوم الذي تم فيه إطلاق SN9 وانفجاره، لكن الرئيس التنفيذي عاد وكسر صمته بشأن العثرات التي أدت إلى زوال نموذج المركبة الفضائية.

وأقلعت SN9 من منشأة اختبار بوكا تشيكا بولاية تكساس في SpaceX في حوالي الساعة 3:24 مساءً بالتوقيت الشرقي الثلاثاء.

وحلق فوق خليج المكسيك وبعد حوالي خمس دقائق، ثم انقلب بشكل جانبي كما هو مخطط له ونزل في هبوط حر إلى الطرف الجنوبي الشرقي لتكساس بالقرب من الحدود المكسيكية.

ومن المفترض أن يلتف الصاروخ لإعادة توجيه نفسه حتى يتمكن من الهبوط في الموضع الذي أقلعه، لكن يبدو أن SN9 لم يكن قادرًا على القيام بالمناورة في الوقت المناسب وانفجر عند منصة الإطلاق.

ونشأت المشكلة من محرك رابتور الفاشل الذي لم يعمل وأوقف الصاروخ من الدوران رأسيًا قبل أن يهبط.

ولفت الحادث انتباه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ، التي ستشرف على التحقيق في تحطم سفينة صاروخية من طراز SpaceX.

وعلى الرغم من أن هذه كانت رحلة تجريبية غير مأهولة، إلا أن التحقيق سيحدد السبب الجذري للحادث والفرص المحتملة لزيادة تعزيز السلامة مع تطور البرنامج.