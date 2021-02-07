تكنولوجيا: ملصق إعلاني جديد لهاتف هواوي MATE X2 قبل الإعلان الرسمي في 22 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي حدث في 22 من فبراير الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف MATE X2 القابل للطي، وفي ملصق إعلاني جديد نشر من هواوي أكدت على التصميم القابل للطي للداخل المميز لهذا الإصدار.

تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي، حيث ينطلق الإصدار الجديد لاحقاً هذا الشهر بعنوان MATE X2، ولقد أكدت الإعلانات التشويقية التي ظهرت حتى الآن على أن كاميرة الهاتف طورت بالتعاون مع Leica.

كانت شركة هواوي قد سجلت براءة إختراع جديدة في تصميم الشاشات القابلة للطي، والتي تدعم الطي بتجعد أقل، ومن المقرر أن يُكشف عن الشاشة الجديدة في حدث MATE X2 لاحقاً هذا الشهر.

ويختلف MATE X2 عن تصميم الإصدارات السابقة للشركة Mate X و Mate Xs، حيث تميزت الإصدارات السابقة الطي إلى الخارج، بينما يأتي الإصدار الجديد بتصميم يدعم الطي إلى الداخل.

ويتميز تصميم الإصدار الجديد بشاشة داخلية مرنة، مع طبقة خارجية من الزجاج المميز بالتصميم القوي ليدعم مقاومة أعلى، كما أكد Yu Chengdong الرئيس التنفيذي لشركة هواوي على التقنيات والمميزات المقدمة في الإصدار القادم من هواتف الشركة القابلة للطي.

ولقد أشارت تسريبات أخرى إلى أن هواوي تستخدم شاشات Samsung و BOE في هذا الإصدار، حيث تتميز الشاشة الرئيسية بحجم 8.1 إنش، ودقة عرض 2480 في 2200 بيكسل، بينما تأتي الشاشة الثانوية بحجم 6.45 إنش ودقة عرض 2700 في 1160 بيكسل.

كما أكدت هواوي في وقت سابق على دعم الهاتف برقاقة معالج Kirin 9000، أيضاً يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 8 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات periscope telephoto للتكبير حتى 10 مرات، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، ويأتي الهاتف بقياسات 161.8 في 145.8 في 8.2مم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب في 22 من فبراير.

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