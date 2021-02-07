تكنولوجيا: موتورولا تقدم هاتف MOTO G40 قريباً برقاقة معالج SD480 ومعدل تحديث 90HZ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية بعنوان MOTO G40، ولقد رصد الهاتف في أحدث التسريبات برقاقة معالج Snapdragon 480، ومعدل تحديث 90HZ.

كُشِف عن هاتف MOTO G40 المرتقب من موتورولا في قاعدة بيانات GeekBench مؤخراً، حيث ظهر الهاتف في التسريبات برمز “Ibiza”، حيث تقدم موتورولا هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 480، وهي من بين الرقاقات التي تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، والتي تستهدف الهواتف منخفضة التكلفة إلى المتوسطة.

أيضاً ظهر هاتف MOTO G40 في تسريبات جاءت من Wi-Fi Alliance، والتي أكدت على أن الهاتف يأتي لاحقاً هذا الشهر، حيث ينطلق الهاتف بشاشة IPS LCD تدعم معدل تحديث 90Hz، ومن المتوقع أن يتميز بدقة عرض 720 أو 1080 بيكسل، كما يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم XT2137-2.

وتتميز رقاقة Snapdragon 480 التي تدعم الهاتف بأنوية Kryo 460 لدعم كفاءة الآداء، وأنوية Cortex-A76 المميزة بسرعة 2.0GHz، مع أنوية A55 المميزة بسرعة 1.8GHz، ولقد سجلت الرقاقة 2466 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و6223 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أكدت على أن هاتف Motorola Ibiza يأتي بنظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة كبيرة الحجم مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

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