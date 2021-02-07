شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج: الواقع الافتراضى والمعزز يساعد الموظفين على العمل عن بُعد بشكل دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، في تطبيق Clubhouse، حيث تحدث عن تقدم شركته في تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، وتحت اسم "Zuck23"، قال زوكربيرج "يجب أن نعمل على النقل الآنى"، ويعتقد أن العمل المستقبلي الذي يتم إنجازه في مجموعة Reality Labs على فيس بوك يمكن أن يتم إنجازه قريبًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الرئيس التنفيذي لفيس بوك: "أحد الأشياء التي ستفتحها تقنية الواقع الافتراضى هي القدرة على العيش في أي مكان تريده وأن تكون حاضرًا في مكان آخر وتشعر حقًا أنك هناك".

وأضاف زوكربيرج، "ستفتح الكثير من الفرص الاقتصادية لأن الناس سيكونون قادرين على العيش حيث يريدون والعمل بشكل متزايد حيث يريدون، ويكون هناك نوع من النقل الفوري في مكانه."

وأكد زوكربيرج، "أنا أيضًا متفائل جدًا بشأن التأثير على المناخ، في تقليل مقدار التنقل الذي يتعين على الناس القيام به."

وتابع، "اعتقد أن التقدم في السيارات الكهربائية في الحد من الانبعاثات أمر رائع ومثير، لكنني أخبر فريقي أنه من الأسهل تحريك أجزاء من الذرات، لذلك يجب أن نتخاطب عن بعد".

وناقش زوكربيرج أيضًا فكرة الواقع المعزز مع فكرة أن التكنولوجيا يجب أن تكون مصنوعة في زوج مقبول اجتماعيًا لنظارات ذات حواف سميكة، مما قد يشير إلى أن فيس بوك يعمل حاليًا على جهاز مخصص لذلك.

وجدير بالذكر أن Clubhouse عبارة عن نظام أساسي جديد للشبكات الاجتماعية يكون صوتيًا فقط ويجب دعوة المستخدمين للانضمام إليه.

ولم يكن من المقرر أن يشارك زوكربيرج في برنامج "The Good Time Show"، وهو برنامج حواري في التطبيق، ولكنه ظهر بشكل مفاجئ لمدة 15 دقيقة تقريبًا لمناقشة تقنية الواقع الافتراضى والمعزز.