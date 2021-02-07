شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة النشرات البريدية Revue؟.. بعد استحواذ تويتر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة تويتر في وقت سابق أنها استحوذت على شركة Revue الهولندية، وهي شركة متخصصة في تمكين الجمهور من إنشاء النشرات الإخبارية البريدية وتحقيق الدخل منها، ورغم شهرة تويتر في عالم التدوينات، إلا أن طريقة عملها مختلفة تماما عن النشرات البريدية والتي على ما يبدو تستعد للتركيز عليها في المستقبل، إلا أن تويتر لم يكشف عن قيمة الاستحواذ.

خدمة Revue

وأضافت شركة تويتر اختصارًا على موقعها لخدمة النشرات البريدية التي استحوذت عليها قبل أسبوع، Revue، حيث يظهر هذا الاختصار بمجرد الضغط على خيار المزيد في القائمة الجانبية، ويظهر تحت اسم النشرات البريدية أو Newsletters، حيث ستظهر رسالة منبثقة في نافذة جديدة داخل الموقع تحث المستخدمين على تجربة النشرات البريدية بشكل مجاني عبر Revue.

وفي ذلك الوقت يمكن للمستخدمين الضغط على خيار معرفة المزيد للذهاب إلى موقع الخدمة وبدء تجربة جديدة في إنشاء نشرات وقوائم بريدية، مع ملاحظة أن الخدمة كانت مدفوعة قبل الاستحواذ، لكن تويتر أعلنت بعد الاستحواذ عن إتاحتها مجانًا.

هدف الخدمة:

تستهدف خدمة الكتاب والناشرين بشكل أفضل بجانب التغريدات العادية، وأوضحت الشركة أنها تسعى لتمكن الكتاب والناشرين من الوصول إلى جمهورهم ومشتركيهم بشكل أسهل وأوسع من خلال النشرات البريدية، وقالت تويتر أن Revue ستستمر كشركة منفصلة بذاتها، كما ستتيح الخدمة الاحترافية منها بشكل مجاني بعد الاستحواذ، إلا أنها ربما تقوم في وقت لاحق بالسماح لمتابعي الكتاب والناشرين بإمكانية الاشتراك بنشراتهم البريدية عبر المنصة مباشرة للحصول على محتوى متخصص أكثر وأشمل.