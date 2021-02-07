شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Snap: تغيير خصوصية iPhone من قبل Apple مفيد للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الرئيس التنفيذي لشركةSnap، إيفان شبيجل، لشبكة CNBC أنه على الرغم من أن تغييرات خصوصية iPhone القادمة من Apple ستؤدي بالتأكيد إلى تعطيل الإعلانات، إلا أنها في النهاية الخيار الصحيح لعملائها.

وقال شبيجل، "نشعر أننا مستعدون جيدًا لهذه التغييرات وبصراحة نظرًا لأن هذه التغييرات تتماشى مع فلسفة الخصوصية لدينا".

و"نعتبر هذا بشكل عام أمرًا جيدًا للمستهلكين، حتى لو كان مزعجًا بعض الشيء للمعلنين على المدى القريب".

يُذكر أن لاستهداف إعلانات المحمول وقياس مدى فعاليتها، غالبًا ما يستخدم مطورو التطبيقات والجهات الفاعلة الأخرى في هذا المجال معرف Apple للمعلنين (IDFA)، وهو عبارة عن سلسلة فريدة من الأحرف والأرقام على كل جهاز من أجهزة Apple.

ولكن بمجرد بدء تحديث الخصوصية، سيضطر صانعو التطبيقات إلى طلب إذن للوصول إلى IDFA للمستخدم .

ومن المتوقع أن يقول جزء كبير من المستخدمين، لا، وهو ما سجعل الإعلانات المستهدفة أقل فعالية.

ومن ناحية أخرى، رأي شبيجل في التغيير القادم هو استجابة مختلفة تمامًا عن نظيره على مارك زوكربيرج، حيث يستضيف Facebook أيضًا نشاطًا تجاريًا ضخمًا للإعلان عبر الإنترنت، ويستمد تقريبًا جميع إيراداته من الإعلانات.

انتقد Facebook مرارًا شركة Apple بسبب التغيير المخطط له منذ الإعلان عنه في يونيو، وادعى أنه سيضر الشركات الصغيرة.