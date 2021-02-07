شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر من نشر ومشاركة صورة بطاقة تطعيم كوفيد 19 على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير من نشر ومشاركة صورة بطاقة التطعيم ضد كوفيد 19 على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يمكن استغلالها وسرقتها من جانب محتالين بالانترنت لاسيما وأنها تتضمن معلومات كثيرة عن متلقى اللقاح.

ونقل موقع the Verge عن لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة: "أن البعض يحتفل بالتطعيم الثاني لفيروس كورونا COVID-19 بحماس شديد، ولكن ننصح متلقي اللقاح بعدم نشر صورة بطاقة التطعيم الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يتعرض لسرقة هويته.

وأضافت اللجنة أن البطاقة لا تحتوي على اسم الشخص الذي تم تطعيمه وتاريخ ميلاده فحسب، بل تتضمن أيضًا متى وأين حصلت على اللقاح، ما لم يتم تعيين جميع حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة به على الخصوصية، وأضافت أن هذا الأمر أشبه بقيام المستخدم بتوزيع الكثير من البيانات المجانية عن نفسه.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بعض خبراء الخصوصية، قالوا إن فنان الاحتيال الذكي يمكن أن يتظاهر بأنه مسؤول رعاية صحية لخداع الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ليعتقدوا أنهم بحاجة إلى دفع ثمن الجرعة الثانية، والحصول على معلومات بطاقة الائتمان من الضحايا.

كما يمكن لشخص ما استخدام صورة بطاقة التطعيم الخاصة بك لإعادة إنشاء البطاقات وربما بيع نسخ مزيفة - وهو أمر يبدو أنه يحدث بالفعل في المملكة المتحدة.

وكجزء من حملتها للتلقيح بثقة، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لديها خطة للولايات لتوزيع الملصقات على الذين تم تطعيمهم حديثًا، وهي صورة ممتازة لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من بطاقة التطعيم الخاصة باللقاح نفسه.