شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Clubhouse يجذب أعداد كبيرة للمستخدمين بالصين بعد محادثة إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجذب تطبيق الصوت الاجتماعي الخاص Clubhouse أعدادًا كبيرة من المستخدمين الجدد من الصين، حيث يظل التطبيق الأمريكي غير خاضع للرقابة من قبل السلطات على الرغم من المناقشات المزدهرة حول الحقوق والهوية الوطنية وغيرها من الموضوعات الحساسة وفقا لما نقلته رويترز.

وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الغربية، بما في ذلك Twitter و Facebook و YouTube ، محظورة في الصين، حيث يخضع الإنترنت المحلي لرقابة صارمة للتخلص من المحتوى الذي قد يقوض الحزب الشيوعي الحاكم.

وشهد تطبيق Clubhouse، الذي تم إطلاقه في أوائل عام 2020، نموًا هائلاً في أعداد المستخدمين في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Elon Musk والرئيس التنفيذي لشركة Robinhood ، فلاد تينيف، مناقشة مفاجئة على المنصة.

ولا يمكن الوصول إلى غرف الدردشة الخاصة بها إلا عن طريق دعوات من الأعضاء الحاليين، واعتبارًا من يوم الأحد، تم بيع الدعوات إلى المنصة مقابل ما بين 50-400 يوان (7.73 دولار - 69.59 دولارًا) على مواقع التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة.

ووفقا لرويترز فقد لاحظت مباشرة العديد من محادثات "النادي" باللغة الصينية حيث استمع الآلاف من المستخدمين إلى مناقشات صوتية واسعة النطاق تغطي موضوعات تشمل معسكرات الاعتقال في شينجيانج واستقلال تايوان وقانون الأمن القومي في هونج كونج.