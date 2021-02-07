شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسهم Laix للذكاء الاصطناعى 355% بعد الترويج للأسهم بمواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم شركة الذكاء الاصطناعي Laix Inc بما يصل إلى 355%، بينما قفزت أيضًا أسهم العديد من الشركات التعليمية الصينية الصغيرة الأخرى التي لديها عدد قليل نسبيًا من الأسهم المتاحة للتداول.

وتم الترويج لبعض الأسهم على مواقع التواصل الاجتماعي Reddit و Twitter، على الرغم من أنه لا يوجد شيء مثل الضجة الأخيرة حول GameStop Corp التي أدت إلى ارتفاع سهمها.

وارتفعت أسهم Laix بنسبة 70.3% إلى 4.36 دولار في فترة ما بعد الظهيرة بعد أن سجلت 11.65 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسهم Meten Edtechx Education Group Ltd بنسبة 13.9% إلى 3.12 دولار، وارتفعت أسهم Sunlands Technology Group بنسبة 10.8% إلى 1.55 دولار، وقفز سهم RYB Education Inc 18% إلى 3.19 دولار.

وبلغت نسبة التداول الحر لتلك الأسهم، أو عدد الأسهم المتاحة للتداول العام ، 42 مليون أو أقل. Apple Inc ، أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، لديها حرية تداول 16.78 مليار سهم.

"الأسهم ذات رؤوس الأموال الأصغر ستكون دائمًا أكثر تأثرًا بوسائل التواصل الاجتماعي ... بأشياء مختلفة، لذا فأنا لست متفاجئًا إذا كانت أسماء صينية صغيرة، تلك الأشياء التي يمكنهم دفعها لكنهم سيكافحون لدفع الأسماء الأكبر الآن، وفقا لدينيس ديك، رئيس هيكل الأسواق، تاجر مملوك في شركة Bright Trading LLC في لاس فيجاس.

وعلى عكس GameStop والأسهم الأخرى في مركز ارتفاع الأسهم المدفوعة بالتجزئة، كان الاهتمام القصير بالأسهم التعليمية الصينية صغيرًا جدًا، وفقًا لشركة التحليلات S3 Partners.