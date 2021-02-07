شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا حدث لأسهم "جيم ستوب" بعد رفع قيود Robinhood؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعشت أسهم GameStop وغيرها من الشركات في موجة التداول الأخيرة التي تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن رفع الوسيط عبر الإنترنت Robinhood جميع قيود الشراء المفروضة في ذروة المعركة بين المستثمرين الهواة وصناديق التحوط في وول ستريت.

وأغلق بائع التجزئة لألعاب الفيديو، المحفز الأولي لمسابقة السوق البطيئة بعد اكتساب شعبية على منصة التواصل الاجتماعي Reddit's WallStreetBets، مرتفعاً بنسبة 19.20% عند 63.77 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 95 دولارًا، على الرغم من أن التقلبات الجامحة التي شوهدت في الأسبوعين الماضيين بدت وكأنها تتراجع.

قال دينيس ديك، رئيس هيكل الأسواق والمتداول في شركة برايت للتجارة المحدودة في لاس فيجاس: "إن تأثير WallStreetBets يتضاءل إلى حد ما ".

قال ديك: "من وجهة نظر البائع على المكشوف، شعرت بالفزع منذ أسبوع ونصف لأنني كنت قلقة من صغوط WallStreetBets"، "لم أعد خائفة بعد الآن؛ لقد عدت نوعًا ما إلى التداول العادي ، لذلك يمكنني القول إنني أعتقد أن تأثير WallStreetBets ليس قوياً كما كان الأسبوع الماضي ".

قالت Robinhood ، من بين الوسطاء عبر الإنترنت المعفيين من الرسوم الذين يُنسب إليهم الفضل في تأجيج الصفقات، في وقت متأخر من يوم الخميس إنها أزالت جميع قيود الشراء المفروضة بسبب زيادة متطلبات إيداع غرفة المقاصة الأسبوع الماضي.

وقالت شركة التحليلات المالية Ortex إنه مع تراجع العديد من الأسهم المشاركة في ما يسمى "ارتفاع Reddit" هذا الأسبوع، حققت صناديق التحوط ذات المراكز الهبوطية على GameStop أرباحًا بقيمة 3.6 مليار دولار مقارنة بخسائر قدرها 12.5 مليار دولار في يناير.

وجاء الانخفاض حتى الآن هذا العام بسبب عمليات بيع GameStop إلى 8.73 مليار دولار خسائر محققة وغير محققة حتى صباح يوم الجمعة الماضية، وفقًا لشركة التحليلات S3 Partners.

أشار المحللون إلى الظهور المذهل لأول مرة في هونج كونج لشركة Kuaishou Technology المدعومة من Tencent كدليل إضافي على القوة المتزايدة للمستثمرين الصغار، ولكن في منتدى WallStreetBets في قلب حركة الأسبوع الماضى، كانت هناك إشارات قليلة للإجماع حول تفضيلات سوق الأسهم الجديدة.

قال بيتر كارديللو، كبير اقتصاديي السوق في سبارتان كابيتال سيكيوريتيز في نيويورك: "التكهنات تتلاشى الآن ، لكن هذا لا يعني أنها لن تعود بعد شهر أو شهرين من الآن".

وشهدت الأسهم الأخرى انخفاضًا حادًا مع انعكاس ثرواتها في ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل Koss Corp وأسهم Blackberry المدرجة في الولايات المتحدة، والتي أغلقت على ارتفاع يوم الجمعة، بينما شهدت أسهم أخرى مثل Bed و Bath & Beyond انخفاض أسعارها ببطء.

والتقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بمسؤولين كبار يوم الخميس لمناقشة التقلبات وقالت مصادر لرويترز إن منظمي الأوراق المالية يبحثون جميع جوانب الارتفاع وجميع الأطراف المعنية.

انهار سهم GameStop إلى ما يصل إلى 51.09 دولارًا أمريكيًا بعد ارتفاعه إلى 483 دولارًا الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال مرتفعًا بنحو 220% عن المستويات في بداية الارتفاع في منتصف يناير.

وتراجعت أسهم شركة AMC Entertainment لتشغيل السينما بأكثر من النصف من ذروة الإغلاق البالغة 19.90 دولارًا وأغلقت منخفضة 3.67% يوم الجمعة.

ارتفعت أسهم شركة التأمين Clover Health، التي أصبحت يوم الخميس أول شركة يتم استهدافها من خلال تقرير البيع على المكشوف في أسابيع، بنسبة 5.7% بسبب الارتفاع المتأخر الذي أثارته تعليقات من داعم رأس المال المغامر Chamath Palihapitiya ردًا على ذلك.

وقالت الشركة في وقت سابق يوم الجمعة إنها تلقت خطابًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات عقب التقرير الذي نشرته شركة Hindenburg Research.

وفي الوقت نفسه، في WallStreetBets، كان المشاركون لا يزالون يحثون المستثمرين على الالتزام بـ GameStop.