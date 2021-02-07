تكنولوجيا: وان بلس تقدم هاتف ONEPLUS 9 PRO بإعدادات HASSELBLAD في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة التي توضح تصميم الكاميرة في هاتف ONEPLUS 9 PRO المرتقب، والتي تؤكد على أن إعدادات الكاميرة في الهاتف تطور بالتعاون مع HASSELBLAD.

كشفت الصور المسربة لهاتف ONEPLUS 9 PRO عن شعار HASSELBLAD الذي يظهر بوضوح على وحدة الكاميرة الخلفية، لذا يطور نظام الكاميرة في الإصدار القادم بالتعاون بين وان بلس وHASSELBLAD.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن إعدادات الكاميرة في سلسلة OnePlus 9 تطور بالتعاون بين وان بلس وLeica، بهدف تحسين آداء الكاميرة، إلا أن تقرير رصد مؤخراً أكد على أن هواوي مازالت الشريك الحصري لشركة Leica.

واليوم تكشف التسريبات بوضوح عن الشريك الرسمي في تطوير الكاميرة في سلسلة هواتف وان بلس القادمة، وهي شركة HASSELBLAD التي عرفت بتاريخ إستمر على مدار 80 عام في تطوير أنظمة الكاميرة، ولقد كانت بداية الشركة في تطوير الكاميرات العسكرية، والتي إستخدمت عبر Neil Armstrong لتصوير أول هبوط على سطح القمر.

أيضاً إشتهرت شركة HASSELBLAD بتطورير الكاميرات medium format، وكاميرات medium format الكبيرة، ومن المتوقع أن تنقل الشركة خبرتها الإحترافية في تصميم وإعدادات الكاميرة إلى سلسلة OnePlus 9 القادمة.

يذكر أن Liu Zuohu الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس أكد في وقت سابق على تطوير نظام إحترافي في إعدادات كاميرة OnePlus 9، حيث تستثمر الشركة لتطوير أنظمة وموارد الكاميرة لترتقي وان بلس في تصميم كاميرة الهواتف الذكية وتحظى بالريادة في هذا المجال.

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