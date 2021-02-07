تكنولوجيا: نظارة الواقع الإفتراضي القادمة من ابل تتميز بشاشة 8K وسعر 3000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل خلال الفترة الماضية في تطوير إصدارها الخاص من النظارات التي تدعم الواقع المعزز و الواقع الإفتراضي، وفي أحدث التقارير كُشِف عن أن النظارة تأتي بشاشة 8K كما تنطلق بسعر 3000 دولار.

شغلت نظارة ابل للواقع المعزز العديد من التسريبات منذ عام 2017، إلا أن التقارير التي نشرت في الفترة الأخيرة أكدت على أن ابل في طريقها لكشف النقاب عن النظارة خلال العام المقبل.

تؤكد التسريبات التي نشرت مؤخراً على أن نظار ابل للواقع المعزز ستتضمن مجموعة من أحدث التقنيات، ولقد إختبرت ابل بالفعل بعض من تقنيات النظارة، حيث أضافت الشركة مستشعر LiDAR لهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، أيضاً بدأت ابل في تطوير خط إنتاجها الخاص من المعالجات.

ومن المقرر أن تضم النظارة اثنان من الشاشات المميزة بدقة 8K، والتي تأتي بتقنية تدعم تتبع حركة العين لتقدم عرض مثالي وبأعلى دقة، ويمكن لهذه الميزة أن تعمل على خفض إستهلاك كرت الشاشة دون أن تنحفض جودة العرض، حيث تعمل النظارة على تركيز كفاءة وجودة العرض على نقطة تركيز عين المستخدم.

أيضاً تعمل مستشعرات LiDAR في نظارة ابل على رسم محيط الغرفة، وأيضاً تتبع حركة رأس وعين المستخدم، ولقد أكدت بعض التقارير على أن ابل قد إختبرت بالفعل عدد من أدوات التحكم في النظارة والتي تشمل التحكم اليدوي، وتتبع حركة العين، وكما تضم السماعة أدوات فعلية للتحكم من خلال قرص في إطار النظارة.

ولقد أشار تقرير سابق من Bloomberg إلى أن نظارة ابل تضم مجموعة من الشرائح التي تحاكي الشريحة المطورة من الشركة M1، كما تستخدم ابل في التصميم الخارجي للنظارة تصميم شبكي من النسيج ليسمح بمرور الإضاءة، ومن المقرر أن تدعم النظارة بعض مهام الواقع الإفتراضي وأيضاً الواقع المعزز.

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