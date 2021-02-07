ساوند كلاود قد تسمح للمعجبين بدعم الفنانين مباشرة

دبي - يزن راشد - تستعد منصة ساوند كلاود SoundCloud لإدخال نظام دفع جديد من شأنه أن يسمح للمعجبين بالدفع للفنانين مباشرةً، ما قد يكون سابقة لتغيير قواعد اللعبة في عالم البث.

وتجعل هذه الخطوة ساوند كلاود أول خدمة بث موسيقى رئيسية تتبنى نموذج الدفع المباشر، وهي إستراتيجية كانت شائعة مع خدمات البث الصينية، مثل QQ Music من Tencent Music منذ سنوات.

كما تجعلها بمثابة إحدى خدمات الاشتراك، مثل: Patreon و OnlyFans، التي بنت نشاطها التجاري حول الدفع، حيث يطالب الموسيقيون والمعجبون في جميع أنحاء العالم موزعي الموسيقى الرقمية الأكبر بفعل الشيء نفسه.

ولا تزال المنصة تستكشف العديد من نماذج الدفع البديلة، وقد تعلن عن خططها قبل نهاية الربع الأول من عام 2021.

ومن المفترض أن يمثل النموذج الجديد تحولًا كبيرًا لمنصة ساوند كلاود، التي تستخدم حاليًا الطريقة نفسها المستخدمة من جميع خدمات البث الرئيسية المتمثلة في توزيع الأرباح على الفنانين الذين جلبوا معظم البث.

ويدفع هذا النموذج لأشهر الأعمال في العالم، لكنه يجعل من الصعب على الفنانين المستقلين الصغار كسب أي شيء من البث.

وأصبح الآن لدى مستخدمي المنصة البالغ عددهم 175 مليون شهريًا خيار دفع ما يصل إلى 10 دولارات شهريًا لخدمة البث عند الطلب الخاصة بالشركة المسماة +SoundCloud Go.

لكن لا يتم توزيع مدفوعات المشتركين على الفنانين بناءً على من يستمعون إليه شخصيًا، ولا يمكن للمشتركين أيضًا دفع إكرامية أو توجيه رسوم الاشتراك نحو أعمالهم المفضلة.

ويمكن لمنصة ساوند كلاود تجربة نموذج الدفع الجديد دون موافقة من شركات التسجيل الكبرى.

وركزت خدمة البث المباشر على خدمات الفنانين حديثًا، حيث أطلقت منصتها للتسويق والتوزيع للفنانين المستقلين المسماة Repost في شهر أبريل الماضي بعد استحواذها على شركة إدارة الحقوق وتوزيعها Repost Network في عام 2019.

وتسمح منصة Repost للفنانين باستثمار الموسيقى عبر المنصة، وتوزيعها، وجمع الإيرادات من خدمات البث الرئيسية، مثل: سبوتيفاي وآبل وتيك توك، إلى جانب تقديم أدوات ترويجية، مقابل 30 دولار سنويًا.

وتتيح هذه الخطة للفنانين الاحتفاظ بنسبة 100 في المئة من عائدات ساوند كلاود الخاصة بهم، و 80 في المئة من الإيرادات من المنصات الأخرى.

وتأتي خطوة استكشاف نماذج الدفع البديلة بعد أشهر فقط من تولي (مايكل وايزمان) Michael Weissman منصب الرئيس التنفيذي لشركة ساوند كلاود.