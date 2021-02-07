iPhone 8 يتفوق على iPhone 12 ببعض المزايا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 12:09 مساءً - تع سلسلة iPhone 12 أحدث الهواتف الذكية الرائدة من ”آبل”، إلا أن هاتف iPhone 8 احتل مكانة كبيرة منذ صدوره في العام 2017.

وقد يكون من الواضح أن iPhone 12 يمتلك المزيد من الميزات والمواصفات الحديثة أكثر من هاتف iPhone 8، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بشراء الأفضل بينهما، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا.

ويتمتع iPhone 12 بشاشة أفضل، ولكن إذا كنت تفضل جهازًا أصغر حجمًا و خفيف الوزن، فقد يكون جهاز iPhone 8 الخيار الأمثل.

ورصدت التقارير التقنية أوجه التفوق والضعف بين الجهازين التي ينبغي أخذها في الاعتبار قبل الشراء:

السعر

تم إطلاق هاتف iPhone 8 بسعر 699 دولارًا لطراز سعة 64 جيجابايت، وانخفض السعر تدريجيًا على مر السنين، فيما يتوافر iPhone 12 بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا للإصدار بسعة 64 جيجابايت.

التصميم

تبلغ أبعاد هاتف iPhone 8 138.4 × 67.3 × 7.3 ملم، بينما iPhone 12 يأتي بقياسات 146.7 × 71.5 × 7.4 ملم، ويبلغ وزن iPhone 12 162 جرامًا، فيما يبلغ وزن iPhone 8 148 جرامًا.

ويتردد أن iPhone 12 أكثر صعوبة في الحمل، حيث تمتلك حوافه زاوية حادة تبلغ 90 درجة بدلًا من الجوانب المنحنية لجهاز iPhone 8.

فيما يتمتع iPhone 8 بحواف منحنية، ويشعر المستخدم براحة أكثر عند الإمساك به، إلا أنه أقل متانة.

وحصل iPhone 12 على تصنيف IP68 لمقاومة الماء مما يعني أن أقصى عمق يصل إليه 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة مقارنةً بتصنيف IP67 الخاص بـ iPhone 8 والذي يعادل مترًا واحدًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ويتميز هاتف iPhone 8 بشاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة، ويحتوي iPhone 12 على شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة، ويبدو iPhone 12 أفضل بشكل ملحوظ بالنسبة له، لكن هذا لا يعني أن iPhone 8 سيئ، فإذا كنت تفضل الشاشات والأجهزة الصغيرة، سيكون خيارًا جذابًا.

الكاميرا

بالنسبة لجودة الكاميرا، لا توجد منافسة، فإذا كنت ترغب في التقاط الكثير من الصور الرائعة، يعد iPhone 12 أفضل من iPhone 8، حيث يوفر iPhone 12 نظام كاميرا مزدوجًا بدقة 12 ميجابكسل، ولا يستطيع iPhone 8 التنافس أمام السنوات الإضافية التي شهدت تطوير الكاميرا.

المعالج

يعد iPhone 8 أول هاتف من آيفون يحتوي على معالج سداسي النواة، وهي شريحة A11 Bionic والتي تتحمل التطبيقات والألعاب بسلاسة، وتتحمل تعدد المهام بشكل مناسب أيضًا.

فيما يمتلك iPhone 12 شرائح A14 Bionic والتي من المحتمل أن تصمد أمام أحدث الألعاب لفترة من الوقت.

ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن iPhone 12 لا يأتي مع مجموعة الشحن الخاصة به، الأمر الذي يمكن أن يكون مصدر إزعاج للبعض.

وإذا كنت تفضل هاتفًا أصغر حجمًا يمكنك الإمساك به بسهولة بيد واحدة، فقد يظل iPhone 8 جذابًا، وتبقي هذه المميزات خيارًا مغريًا أمام سعره الأقل.