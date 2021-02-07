تكنولوجيا: تحديث skype على منصة الأندوريد يدعم المستخدمين بالخلفية الضبابية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة مايكروسوفت تحديث جديد لتطبيق skype على منصة الأندوريد، والذي يدعم المستخدمين الآن بميزة الخلفية الضبابية في مكالمات الفيديو.

انطلق الإصدار رقم 8.68 من تطبيق skype على منصة الأندوريد بعدد من المميزات الجديدة التي يأتي على رأسها ميزة الخلفة الضبابية، كما يدعم التحديث المستخدمين بإختيارات مخصصة للتفاعل في التطبيق، أيضاً قدمت عملاق البرمجيات للإصدارات الخاصة بأنظمة iOS و iPadOS تحسينات في ميزة المشاركة، إلى جانب دعم الثيم المظلم، مع تحسينات في الآداء.

أيضاً يأتي الإصدار الجديد من تطبيق سكايب على منصة الأندوريد بمجموعة من التحسينات في الآداء، إلى جانب بعض الإصلاحات.

ولقد أكدت مايكروسوفت على أن تحديث Skype 8.68 يقدم ترقية جديدة في الرموز المخصصة للتفاعل في التطبيق، لدعم المستخدمين بتجربة أفضل في التفاعل في المحادثات.

كما يدعم تطبيق Skype على منصة الأندوريد أيضاً تعتيم الخلفية في مكالمات الفيديو، أيضاً يأتي التطبيق بتحسينات في الإستقرار بآداء أفضل في مكالمات الفيديو.

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