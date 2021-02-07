شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محتجز ألمانى يرفض إعطاء كلمة مرور "بتكوين" إلى الشرطة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادر المدعون الألمان أكثر من 50 مليون يورو ما يوازي 60 مليون دولار من عملة "بيتكوين" الافتراضية من أحد الأشخاص، بتهمة تثبيت برنامج سرا على أجهزة كمبيوتر أخرى لإنتاج عملات البيتكوين، لكنهم يواجهون مشكلة تتعلق بعدم تمكنهم من الحصول علي الأموال لأنه لن يمنحهم كلمة المرور.

وحُكم على الرجل بالسجن وقضى فترة ولايته منذ ذلك الحين، والتزم الصمت طوال الوقت بينما بذلت الشرطة جهودًا فاشلة متكررة لكسر الشفرة للوصول إلى أكثر من 1700 بيتكوين، حسبما قال مدع عام في بلدة كمبتن البافارية.

وقال المدعي العام سيباستيان مورير لرويترز "سألناه لكنه لم يقل"، "ربما لا يعرف."

ويتم تخزين Bitcoin على برنامج يعرف باسم المحفظة الرقمية المؤمنة من خلال التشفير، ويتم استخدام كلمة المرور كمفتاح فك تشفير لفتح المحفظة والوصول إلى البيتكوين، عند فقدان كلمة المرور، لا يمكن للمستخدم فتح المحفظة.

وحُكم على المحتال بالسجن لأكثر من عامين بتهمة تثبيت برنامج سرا على أجهزة كمبيوتر أخرى لتسخير قوتهم في إنتاج عملات البيتكوين.

وعندما ذهب خلف القضبان كان مخزون البيتكوين الخاص به يساوي جزءًا صغيرًا من القيمة الحالية.

وارتفع سعر البيتكوين خلال العام الماضي، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 42000 دولار في يناير.

وتم تداولها بسعر 37577 دولارًا يوم الجمعة، وفقًا لموقع Coindesk الخاص بالعملات المشفرة و blockchain.

لكن المدعين أكدوا أن الرجل لا يمكنه الوصول إلى السخاء.