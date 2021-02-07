سامسونغ تكشف موعد إطلاق هاتفها الجديد Galaxy A12

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تواصل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية سياستها في إنتاج الهواتف ذات الفئة المتوسطة، لضمان وصول منتجاتها لأكبر عدد من المسخدمين.

وطرح العملاق الكوري هاتف Galaxy M02 في الهند قبل أيام قليلة، ومن المقرر أن يطلق هاتف Galaxy F62 في البلاد، في منتصف شباط/فبراير الجاري.

وكشف تقرير جديد، اليوم السبت، أن الشركة ستطلق هاتف Galaxy A12 في الهند، الأسبوع المقبل.

مواصفات هاتف Galaxy A12

تم الكشف عن Galaxy A12 في نوفمبر الماضي مع شاشة 6.5 بوصة Infinity-V، وجودة عرض HD بلس، كما يضم نتوء الكاميرا مستشعرًا بدقة 8 ميغا بيكسل.

كما يدعم هاتف Galaxy A12 رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.3 غيغاهرتز، و1.8 غيغاهرتز، ومن المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة Helio P35، ويأتي الهاتف بثلاثة اختيارات في الذاكرة العشوائية بين 3 و4، وأيضًا 6 غيغا بايت رام.

ويدعم الجهاز سعة تخزين 32 أو 64 أو أيضًا 128 غيغابايت، ويدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت في بطاقة microSD.

وبالنسبة للكاميرا، يأتي الهاتف بإعداد رباعي الكاميرا، إذ تأتي بدقة 48 ميغا بيكسل وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي تميز بمستشعر رئيس بدقة 13 ميغايكسل.

كما تضم إعدادات الكاميرا مستشعرًا بدقة 5 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعرًا بدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير، وآخر macro بدقة 2 ميغابيكسل.

ويتميز Galaxy A12 بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب، وبطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع حتى 15 واط، كما يأتي بمنفذ عبر منفذ USB-C.