تكنولوجيا: إعلان تشويقي للإصدار القادم من سلسلة هواتف Galaxy F

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع Flipkart في الهند إعلان تشويقي للإصدار القادم من سلسلة هواتف Galaxy F الذي يظهر في الإعلان التشويقي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج للإعلان قريباً عن هاتف Galaxy F62 في السوق الهندي، وفي إعلان تشويقي نشر عبر متجر Flipkart في الهند، كُشِف عن الملامح الأولى لتصميم الإصدار المرتقب من هواتف Galaxy F.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy F62 سينطلق رسمياً في منتصف شهر فبراير، حيث أطلق موقع Flipkart صفحة ترويجية للهاتف المرتقب التي يمكن الدخول إليها عبر التطبيق الرسمي.

من جانب أخر لا تكشف الصفحة الرسمية عن الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتف Galaxy F62، إلا أن الصور التي ظهرت في الإعلان التشويقي كشفت عن إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بتصميم مربع لوحدة الكاميرة في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية.

أيضاً تكشف الصور المسربة عن موقع زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، كما يأتي الهاتف دون ثقب للكاميرة الأمامية أو نتوء في الشاشة، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرة أمامية بوحدة منبثقة.

كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد من هواتف Galaxy F يأتي بشاشة AMOLED، مع مستشعر للبصمة في إطار الهاتف، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف قريباً.

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