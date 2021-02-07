شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لسايبر بانك 2077 لإصلاح ثغرة تستغل ملف الحفظ على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لعبة "سايبر بانك 2077" تحديثًا جديدًا هذا الأسبوع لإصلاح مشكلة تتعلق بثغرة أمنية كان من الممكن أن تسمح للمتسللين بالاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالاعبين من خلال شفرة ضارة يتم إدخالها في التعديلات وملفات الحفظ المخصصة، وحث CD Projekt Red اللاعبين على تجنب استخدام التعديلات حتى يتمكن من معالجة المشكلة.

ووفقًا للتقرير فإن طرح Hotfix 1.12، على جهاز الكمبيوتر "يعالج الثغرة الأمنية التي يمكن استخدامها كجزء من تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد (بما في ذلك حفظ الملفات)".

ويعمل التحديث على إصلاح مشكلة تجاوز المخزن المؤقت وإزالة واستبدال مكتبات DLL غير ASLR.

ويجب أن يكون استخدام تعديلات Cyberpunk 2077 آمنًا نسبيًا، على الرغم من أن هناك دائمًا احتمال أن تتضمن التعديلات ملفات قابلة للتنفيذ محفوفة بالمخاطر.

كانت CD Projekt Red قد حذرت اللاعبين الأسبوع الماضي، من أن تثبيت تعديلات Cyberpunk 2077 أو حفظ ملفات مخصصة على الكمبيوتر الشخصي قد يشكل خطرًا أمنيًا (عبر Kotaku).

ووفقًا لتغريدة الشركة في وقت سابق، قالت إن هناك "ثغرة أمنية في ملفات DLL الخارجية التي تستخدمها اللعبة والتي يمكن استخدامها لتنفيذ التعليمات البرمجية على أجهزة الكمبيوتر"، وتم إطلاق أدوات التعديل الرسمية للعبة الأسبوع الماضي.

وحذرت الشركة المستخدمين من تثبيت ملفات من مصادر غير معروفة، على الرغم من أنه كما يشير Kotaku ، فإن هذا يستبعد إلى حد كبير جميع التعديلات إلا إذا كنت تستطيع قراءة وفهم الكود الخاص بهم.