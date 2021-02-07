شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SoundCloud تبحث تطبيق نموذج جديد للاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث شركة SoundCloud تطبيق نموذج دفع جديد يسمح للمستخدم بالدفع مباشرة للموسيقيين المفضلين لديه، وفقًا لـBillboard، حيث ترجح بأن الشركة بصدد استكشاف العديد من نماذج الأعمال البديلة.

ولم تلتزم SoundCloud بنموذج الدفع المباشر حتى الآن، ولكن مهما قررت، فإنها تخطط لمشاركة المواد لديها قبل نهاية الربع الحالي.

ووفقًا لما نقله موقع engadet فإنه حال سماح SoundCloud للمستخدم بالدفع وإكرامية الفنانين المفضلين، فستكون أول منصة تقوم بذلك، وتقربها من شركة مثل Bandcamp التي تقوم بنفس الأمر.

كما يقوم SoundCloud بالعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها Spotify وكل منصة بث رئيسية أخرى. وتعمل كوسيط بين المستخدم والفنان، حيث تقوم بتوزيع غالبية الأموال التي تجمعها من الاشتراكات على الموسيقيين والفرق الذين يجلبون معظم التدفقات.

وهذا نموذج يدفع بسخاء لأشهر الأعمال في العالم ولكنه يجعل من الصعب على الفنانين المستقلين الصغار كسب أي شيء من البث.

ووفقا للتقرير فإذا كان المستخدم يرغب في دعم الفنانين المفضلين لديه فإن يمكن تطبيق نموزج Bandcamp fraiday في أول جمعة من كل شهر ، تتنازل الشركة عن جميع رسوم العمولات ، مما يعني أن المزيد من الأموال التي تنفقها على الموسيقى تذهب مباشرة إلى الأشخاص الذين قاموا بإنشائها.