شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iOS 14.4 يتيح تصنيف أجهزة البلوتوث على أيفون وأيباد.. كيف تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القدرة على تصنيف الأجهزة المتصلة عبر Bluetooth واحدة من بين العديد من الميزات الجديدة لتحديث iOS 14.4، حيث تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إضافة تسميات إلى أجهزة Bluetooth المتصلة الخاصة بهم بناءً على فئات مختلفة.

وفقًا لشركة أبل، فإن وضع العلامات على أجهزة Bluetooth سيؤدي إلى شيئين رئيسيين - أولاً، ستؤدي إضافة ملصقات إلى جهاز Bluetooth إلى تحسين الإشعارات الصوتية ، وثانيًا ، سيساعد تحديد الأجهزة في تحسين إدارة مستوى الضوضاء، حيث يمنح تحديث iOS 14.4 خمس فئات لتسمية أجهزة Bluetooth - ستيريو السيارة وسماعة الرأس والمساعدات السمعية ومكبر الصوت وغيرها.



إليك كيفية إضافة تصنيفات إلى أجهزة Bluetooth الخاصة بك: إليك كيفية إضافة تصنيفات إلى أجهزة Bluetooth الخاصة بك: المتطلبات المسبقة: - أحدث إصدار من iOS (14.4 أو أعلى)

- أجهزة البلوتوث المتصلة

خطوات لإضافة تسميات إلى أجهزة Bluetooth على أيفون: 1. افتح الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad وتوجه إلى خيار Bluetooth

2. اضغط على أيقونة "i" الموجودة بجوار جهاز Bluetooth

3. الآن ، اضغط على خيار نوع الجهاز

4. إذا كان نوع الجهاز الذي تم اكتشافه تلقائيًا غير صحيح ، فاختر تسمية يدويًا.

لاحظ أن هذه الميزة لا تعمل مع AirPods لأن نظام iOS يكتشفها تلقائيًا كسماعة رأس وبالتالي لا تقدم خيار تحديد الملصق يدويًا.