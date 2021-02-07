شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك رؤية المشاركات المحذوفة مؤخرًا على إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سهل إنستجرام الآن استعادة المشاركات التي حذفتها، حيث يمكنك الوصول إلى ميزة "المحذوفة مؤخرًا" من خلال خيار "الإعداد" في التطبيق، حيث ينطبق هذا الأمر على القصص ومقاطع الفيديو والصور ومقاطع فيديو IGTV، وعلاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين أيضًا استعادة القصص، ومع ذلك، لا يمكن الوصول إليها إلا لمدة 24 ساعة.

ولتمكين ميزة "المحذوفة مؤخرًا" أو "Recently Deleted"، يلزمك اتباع الخطوات الواردة أدناه:

- افتح تطبيق انستجرام على هاتفك.

- انتقل إلى قسم الملف الشخصي واضغط على القائمة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا.

- حدد الخيار "الإعدادات" ثم انقر فوق الخيار "الحساب"

- هناك ، سترى قسم "المحذوفة مؤخرًا"

- انتقل إلى الخيار وحدد البكرات المحذوفة ومقاطع الفيديو والصور والقصص ومقاطع فيديو IGTV

- الآن، انقر فوق الخيار "استعادة" حتى يتم استعادة جميع الملفات المحذوفة

هل يمكنني استعادة الرسائل المحذوفة على انستجرام؟ نعم، يمكنك استعادة الرسائل المحذوفة على انستجرام، ولاستعادتها، انتقل إلى أداة استرداد رسائل انستجرام وأدخل اسم المستخدم الخاص بك. علاوة على ذلك، انقر فوق زر استرداد الرسائل الذي سيعيد الرسائل إلى حسابك.

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- انقر فوق اسمك في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة

- الآن ، انقر فوق الخيار "إعدادات الحساب" ثم انقر فوق علامة التبويب "المراسلة" الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة

- أخيرًا، انقر فوق الزر "تنزيل" بجوار "تنزيل سجل الرسائل"

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بعد حظر شخص ما على إنستجرام، يتم أيضًا إخفاء سلاسل محادثاتك الشخصية من بعضها البعض في DMs. علاوة على ذلك، لن تتمكن من عرض الرسائل حتى تقوم بإلغاء حظر الشخص.