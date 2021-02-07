شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور كابل شحن غير قابل للتلف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت براءة اختراع جديدة أن شركة آبل تعمل على سلك شحن لأجهزة أيفون الخاصة بها، والذي سيجعل الكابلات البالية أمرا لا وجود له، حيث تشير براءة الاختراع، المودعة بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، إلى أن الكابل الجديد سيكون له سمك موحد ولكن بمستويات مختلفة من الصلابة، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون كلا طرفي الكبل شديدى الصلابة، بينما سيظل مركز الكابل مرنًا، ولم تذكر أبل في أي مكان في براءة الاختراع تقنية موصل الطاقة الخاصة بها "Lightning".

وتقول Apple: "من المعروف أن ثني الكبل بالقرب من نقطة نهايته، قد يتسبب في تلفغير مرغوب فيه على توصيلات الأسلاك، مما قد يؤدي إلى فشل الكابل".

وسيكون قلب الكابل محاطًا بغطاء خارجي بسمك موحد وله أيضًا قسم مركزي به صلابة أولى، وقسم طرفي في كل طرف له صلابة ثانية.

وجاء آخر إصدار للهاتف لشركة أبل مع كابل USB-C إلى Lightning في العلبة، ويحتوي كابل USB-C إلى Lightning على كمالات لتخفيف التلف صغيرة في كلا الطرفين لتعزيز القوة وجعلها أقل عرضة للتآكل.

وتقول شركة آبل: "من الشائع توفير غطاء لتخفيف الضغط مصنوع من مادة صلبة حول منطقة نهاية الكابل، ويتم تشكيل كمالات تخفيف الضغط الحالية بشكل عام كهيكل منفصل يتم وضعه حول غلاف الكابل الخارجي".

ومع ذلك، فإن الكبل الجديد الموصوف في براءة الاختراع يمكن أن يتخلص من هذه الشرائط الصغيرة، والتي تقول أبل إنها "قد لا تكون مرغوبة، مع تحسين الحماية التي تقدمها".