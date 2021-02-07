شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تكشف عن شبكتها عبر الأقمار الصناعية.. لديها أكثر من 10000 مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة SpaceX برنامجها التجريبي العام للإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink في أكتوبر الماضي، وتشمل الخدمة الآن "أكثر من 10000 مستخدم في الولايات المتحدة وخارجها، حيث كشفت الشركة أن أداء Starlink ليس نظريًا أو تجريبيًا بل إنه يتسارع بسرعة في الوقت الفعلي كجزء من برنامج بيتا العام، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت الشركة المملوكة لإيلون ماسك، أن خدمة Starlink تجتمع وتتجاوز 100/20 ميجابت في الثانية (Mbps) عبر المستخدمين الفرديين، ويرى الكثيرون زمن انتقال عند أو أقل من 31 مللي ثانية.

ويتقاضى البرنامج التجريبي العام المتوفر في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، رسمًا شهريًا قدره 99 دولارًا، بالإضافة إلى تكلفة مقدمة قدرها 499 دولارًا لمجموعة Starlink Kit التي تتضمن محطة طرفية 'UFO on a stick'، وحامل ثلاثي القوائم و موزع انترنت.

وأطلقت SpaceX الدفعة الأولى من 60 قمراً صناعياً من Starlink في 23 مايو 2019 واليوم تضم الكوكبة 1095 جهازًا.

وتخطط الشركة لإطلاق ما لا يقل عن 2200 قمر صناعي خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل تقديم خدمة النطاق العريض العالمية التي تغطي حتى المناطق النائية في العالم.

وتقدم SpaceX أيضًا التماسات إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لإدراجها في قائمة شركات الاتصالات المؤهلة (ETC)، مما سيمكن الشركة من تلقي الأموال الفيدرالية.

وعززت SpaceX مهماتها الخاصة بـ Starlink، بهدف إرسال مجموعات جديدة من الأقمار الصناعية إلى المدار كل أسبوع، وأحيانًا مرتين في الأسبوع، وانطلقت أحدث عملية إطلاق للشركة من يومين، مما رفع كوكبة الأقمار الصناعية إلى أكثر من 1000 جهاز.