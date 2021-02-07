شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تلغى تثبيت متصفح Edge القديم من أجهزة ويندوز فى 13 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة مايكروسوفت في 13 أبريل المقبل لإصدار تصحيح أمان شهري تراكمي سيزيل الإصدار القديم من متصفح Edge من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 وتثبيت الإصدار الجديد المستند إلى Chromium، حسبما أعلنت الشركة مؤخرا، وهو ما يكشف أن الشركة لديها خطة تقاعد أكثر حسماً للإصدار السابق من متصفح Edge الخاص به مقارنة بمتصفح Internet Explorer الذى احتاجات الشركة لأكثر من 10 سنوات لإقناع المستخدمين التخلي عنه.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيتم إلغاء تثبيت إصدار Edge مايكروسوفت وهو الإصدار الذي تم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع Windows 10، حيث يستخدم محرك عرض EdgeHTML الخاص بالشركة، وفي عام 2019، أعلنت الشركة أنها تعيد بناء المتصفح من الألف إلى الياء للاستفادة من برنامج Chromium من Google.

وفي يونيو من العام الماضي، بدأت مايكروسوفت في طرحه من خلال تحديث Windows، وبعد شهرين، أعلنت مايكروسوفت أنها لن تصدر أي تحديثات أمنية إضافية لـ Legacy Edge بعد 9 مارس 2021.

وإذا كان لديك بالفعل إصدار Chromium من Edge مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسيؤدي التحديث فقط إلى إزالة الإصدار القديم، لذلك بالنسبة لمعظم الأشخاص ، الذين انتقلوا بالفعل إلى متصفح آخر أو انتقلوا إليه، ربما لن يلاحظوا أي تغيير.