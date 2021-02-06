شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pinterest يحقق إيرادات ضخمة بفضل موسم العطلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد موقع Pinterest فوائد الزيادة في إعلانات التجارة الإلكترونية خلال موسم العطلات، حيث قالت الشركة، إن منصة مشاركة الصور شهدت قفزة بنسبة 76% على أساس سنوي في إيرادات الربع الرابع، لتصل إلى 706 ملايين دولار، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، كان لدى الموقع 459 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs) في الربع الرابع، ارتفاعًا من 442 مليونًا في الربع الثالث، وقالت Pinterest في رسالتها إلى المستثمرين، إن نمو إيراداتها كان مدفوعًا في الغالب بموسم عطلات قوي وتحسينات في الإعلانات.

وقال بن سيلبرمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بيان: "لقد رحبنا بأكثر من 100 مليون مستخدم نشط إضافي شهريًا في Pinterest في عام 2020، أكثر من أي عام آخر في تاريخنا".

وشهد Pinterest ارتفاعا فى الإيرادات في الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر أسواقها، بنسبة 67٪ في الربع الرابع، لتصل إلى 582 مليون دولار.

وقالت المنصة: "استمرت استثماراتنا في أدوات الإعلانات وتغطية المبيعات في تحقيق نتائج إيجابية، خاصة خلال موسم العطلات القوي.. كان الطلب على الإعلانات جيدًا عبر مختلف أحجام المعلنين والقطاعات".

وردًا على سؤال أحد المحللين حول خارطة طريق Pinterest لمساعدة منشئي المحتوى على جني الأموال على المنصة، قال سيلبرمان إن الشركة تجذب منشئي المحتوى المعروفين بقدرتهم على تعليم شيء ما بدلاً من الترفيه الخالص، وقال إن محتوى Pinterest له عمر افتراضي أطول بكثير من المنصات الأخرى على الإنترنت.