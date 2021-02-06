تسريبات تكشف عن هواتف جديدة ومميزة من إنتاج “موتورلا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2021 8:46 مساءً

تستعد علامة موتورولا التجارية للإعلان عن مجموعة من الإصدارات الجديد من هواتفها المتوسطة، ولقد رصدت بالفعل هواتف Moto E6i وMoto E7i Power في قاعدة بيانات Bluetooth SIG، كما رصد أيضاً هاتف Lenovo K13.

ينطلق قريباً جيل جديد من هواتف موتورولا المتوسطة، حيث ظهرت الإصدارات الجديدة في قاعدة بيانات Bluetooth SIG بنموذج رقم XT2053-5 و XT2053-6 لهاتف Moto E6i، وXT2097-12 و XT2097-13 و XT2097-14 لهاتف Moto E7i Power.

كما رصد هاتف Lenovo K13 في القوائم بنموذج رقم XT2097-15، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو إصدار موتورولا E7i Power الذي ينطلق في أسواق أخرى بعنوان جديد.

من جانب أخر لا تقدم تسريبات Bluetooth SIG الكثير من التفاصيل عن الإصدارات الجديدة من هواتف موتورولا، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هاتف E7i Power يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh أو قدرة أعلى، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذه الإصدارات حتى الإعلان الرسمي.