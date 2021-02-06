تكنولوجيا: NVIDIA تطالب الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب بالشفافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة NVIDIA بيان تطالب من خلاله الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب المميزة بكرت الشاشة RTX 30 بالشفافية في الإعلان عن مواصفات الأجهزة، وقدرة كرت الشاشة في الأجهزة.

قدمت شركة NVIDIA سلسلة كرت الشاشة RTX 30 المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول دون أن توضح Max-Q التي صنفت في السابق كفاءة كرت الشاشة والتي ظهرت على الملصقات غالباً.

ولقد أصدرت إنفيديا بيان للشركات المصنعة لأجهزة الحاسب لإزالة الإرتباك لدى مستخدمي الأجهزة، حيث نوهت على الشركات المصنعة للأجهزة على أن تقدم تفاصيل واضحة حول مواصفات وكفاءة آداء RTX 30 عند الإعلان عن الأجهزة.

أيضاً أكدت شركة NVIDIA للشركات المصنعة لأجهزة الحاسب على ضرورة الشفافية عند الإعلان عن الأجهزة في سرعة كرت الشاشة في الأجهزة، وقدرة الطاقة المطلوبة للوصول إلى أفضل آداء من كرت الشاشة، وأيضاً مميزات Max-Q، على أن يتم توضيح هذه المواصفات في الصفحة المخصصة للأجهزة.

كما أشارت NVIDIA إلى أن التفاصيل الواضحة حول كفاءة ومواصفات كرت الشاشة ستقدم للمستخدمين رؤية واضحة حول الأجهزة المميزة بأعلى آداء.

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