شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك يعرض حفر نفق ميامي بـ30 مليون دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبر الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك عمدة ميامي، أن شركة Boring Company المتخصصة في الإنفاق والبنية التحتية، يمكنها حفر نفق بطول ميلين تحت المدينة مقابل أقل من 30 مليون دولار - وهو جزء بسيط من السعر المقدر بمليار دولار الذي نقله مسؤولو النقل المحلي مرة واحدة، وفقًا لموقع theverege.

وأخبر "ماسك" العمدة أيضًا أن شركة Boring Company التي يمتلكها، يمكنها إكمال المهمة في غضون ستة أشهر، مقابل تقدير الأربع سنوات الأصلي.

وشارك رئيس البلدية فرانسيس سواريز هذه التفاصيل حول "مكالمته الرائعة" مع ماسك في مقطع فيديو نُشر على Twitter.

وقال سواريز: "إنه يركز على محاولة تقديم مشروع يحقق أقصى فائدة لسكاننا بأقل قدر من المال".

وغرد ماسك لأول مرة عن رغبته في حفر نفق تحت ميامي في 18 يناير. وقال: "السيارات والشاحنات العالقة في حركة المرور تولد ميجا طن من الغازات السامة والجسيمات، لكن أنفاق الطريق التي تعتزم شركة boring company تنفيذها في ميامي ستحل حركة المرور وستكون مثالاً للعالم".

وقال موسك في تغريدة إنه تحدث بالفعل إلى حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بشأن الفكرة. "إذا أراد الحاكم والعمدة القيام بذلك، سنفعله."

وقال سواريز، إنه سيتحدث إلى DeSantis ورئيس بلدية مقاطعة ميامي ديد. قال "أعتقد أن لدينا فرصة فريدة لإنشاء مشروع مميز ليس فقط لميامي ولكن للعالم".

وكان سبب ارتفاع الأسعار المعلن عنها في 18 بالنسبة للنفق المزمع إنشائه في ميامي هو أن المدينة مبنية على الحجر الجيري الإسفنجي.

ذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن حجر الأساس من الحجر الجيري وتأثير ارتفاع منسوب مياه البحر كانا من بين نقاط الحديث في المكالمة، على الرغم من أنه من غير الواضح إلى أي مدى تمت مناقشة هذه العناصر.

وأطلق Musk شركة The Boring Company في عام 2016، ونفذ عددًا قليلاً من المشاريع في جميع أنحاء البلاد في السنوات التي تلت ذلك.