شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مراقبة المستهلكين الأمريكية تحقق مع تطبيق الدفع Venmo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة PayPal Holdings Inc إنها تتعاون مع هيئة مراقبة المستهلكين الأمريكية فيما يتعلق بمطالبة تحقيق مدني فيما يتعلق بعمليات تحويل الأموال وتحصيل الأموال غير المصرح بها لتطبيق Venmo، حيث قالت خدمة الدفع الرقمية في ملف تنظيمي إن الطلب من مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي تم تقديمه الشهر الماضي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن Venmo هو تطبيق جوال شهير للمدفوعات من شخص لآخر في الولايات المتحدة، وهو يتنافس مع تطبيقات مثل Cash ، التي يتم تشغيلها بواسطة معالج المدفوعات Square Inc، وفي الربع الرابع، عالجت Venmo، التي كانت جزءًا من PayPal منذ عام 2013، حوالي 47 مليار دولار من إجمالي حجم المدفوعات، بزيادة 60 ٪ عن العام الماضي.

على جانب أخر كشفت شركة أمازون خلال سبتمبر الماضى عن نظام دفع بدون لمس يسمى One يقرأ حرفيا "كف يد المستخدم" لمصادقة عمليات الشراء في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة أمازون والتى تعرف بـ Amazon Go، وعلى ما يبدو أن هذا يسير بشكل جيد لدرجة أن الشركة قررت توسيعها، على الأقل في مقرها الرئيسي في سياتل بالولايات المتحدة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتأتي تقنية قراءة الكف بدون لمس Amazon One إلى موقع Amazon Go في Madison & Minor ، وستتوسع إلى موقعين إضافيين "في الأسابيع المقبلة"، على حد قول أمازون.