شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: روبوت يلقى النكات على المصابين بكورونا فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت الروبوت المستقل Ella ، الذي ابتكره LionsBot، قيمته خلال عرض توضيحي في مستشفى Tunbridge Wells، حيث يتفاعل Ella مع أي شخص يتعامل معه في العنابر من خلال إلقاء "النكات المرحة وحتى الغناء"، ويجري نقل هذا الروبوت المختص بالتنظيف الذكي إلى أجنحة المستشفى في محاولة لرسم ابتسامة على وجوه المرضى والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا القاتل، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستستخدم المستشفى الروبوتات في مناطق الاستقبال لمسح الأرضيات الكبيرة، وإتاحة الفرصة لعمال النظافة البشريين للتركيز على نقاط الاتصال المحتملة لـ Covid-19.

وتتميز عيون الروبوت الزرقاء المزودة بإضاءة LED تبدأ في التحديق، ويبدأ رأسها في التمايل لتقليد الضحك، بينما يصدر صوت قهقهة مرحة من نظام مكبرات الصوت.

كما أن قيام Ella بعمل الأرضيات يؤدى إلى جفافها بشكل أسرع وتوفر المنظفات لتعقيم نقاط اللمس، وهو أمر حيوي في وقف انتشار Covid-19.

وسيتم نشر الروبوتات في عنابر الأطفال في أشهر الصيف عندما يُتوقع أن يخف التوتر، حتى يتمكنوا من الترفيه عن الأطفال، وقالت سارة جراي، مساعدة المدير العام للمرافق في Trust، "إن الروبوت وضع ابتسامة على وجوه بعض مرضانا الصغار عندما زارت الجناح"

وأوضحت جراي: "تبحث مؤسسة The Trust حاليًا في استئجار الروبوتات التي ستساعد في إتاحة عمال النظافة لدينا".

كما يتم التحكم فيه بواسطة تطبيق خاص للهواتف الذكية مع أوضاع تنظيف محددة مسبقًا، ويمكن توصيلها معًا للعمل بكفاءة في وقت واحد، وبمجرد الانتهاء من المهام الموكلة إليهم، تقوم الروبوتات الذكية بالربط الذاتي والشحن التلقائي حتى تكون جاهزة لمناوبتها التالية.