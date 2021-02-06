شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء أوروبيون يتدربون في روسيا استعدادًا لرحلة "دراجون" للمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رينيه بيشيل، ممثل وكالة الفضاء الأوروبية لدى روسيا، أن رواد الفضاء الأوروبيين، الذين سيطيرون إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات "دراغون" يتدربون في روسيا.

وقال بيشيل في شريط الفيديو المنشور على موقع "روس كوسموس" في شبكة "يوتوب"، "بغض النظر عن أن رواد الفضاء في المستقبل سيطيرون على مركبات الفضاء الأمريكية، فإن تدريبهم يجري في مركز أعداد رواد الفضاء بروسيا. فمثلاً رائد الفضاء المقبل توما بيسكي، والذي يليه ماتياس ماورير، يتدربان حاليا في هذا المركز".

وكان يان فيرنير، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، قد أعلن في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن رحلات رواد الفضاء الأوروبيين مستقبلا إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات "سويوز" يمكن أن تتم بطريقتين: المقايضة المباشرة غير النقدية بين أوروبا وروسيا أو بالاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا مقابل توريد معدات أوروبية لناسا.

ويذكر أن دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعلن في أغسطس 2019، أنه أعطى تعليمات لصياغة اتفاقية مع وكالة الفضاء الأوروبية بشأن رحلات رواد الفضاء الأوروبيين إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبات سويوز.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر رائد فضاء أوروبي طار إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة سويوز الروسية، كان الإيطالي لوقا بارميتانو في عام 2019.