تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد من شاومي لهاتف MI MIX ALPHA 2 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد لإصدارها المرتقب من هواتف MI MIX ALPHA الذي ينطلق خلال الفترة القادمة بعنوان MI MIX ALPHA 2.

أكدت أحدث التقارير على خطط شاومي للكشف عن تفاصيل Mi MIX 4 غداً، كما أشارت التقارير إلى خطط Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي للكشف عن تفاصيل تقنية الشاشات الجديدة المطورة من الشركة، مع توقعات أن يتم الكشف عن تفاصيل إصدار الشركة الأول من الهواتف القابلة للطي.

أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى خطط شاومي لدعم هاتفها القابل للطي الأول بتصميم يطوى إلى الخارج، إلا أن تسريبات جاءت من مصادر داخلية أكدت على أن إصدار الشركة المرتقب لن يكون هاتفها القابل للطي، حيث تستعد شاومي لإطلاق الجيل الجديد من هاتف Mi MIX Alpha، الذي يضم شاشة “waterfall”.

ولقد أشارت بعض التسريبات مؤخراً إلى أن شاومي في طريقها لتطوير تصميم الشاشة في Mi MIX Alpha 2، حيث تتجه الشركة لإلغاء الشريط الأسود الذي يتوسط الجهة الخلفية في الإصدار الحالي، لذا تمتد الشاشة إلى زاوية 360 درجة.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف كاميرة بتصميم أفقي في الجزء العلوي، كما تدعم المستخدم في العمل ككاميرة أمامية أو خلفية، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن تفاصيل أكثر حول الهاتف خلال الفترة القادمة.

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