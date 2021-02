حكومة الهند تهدد بسجن موظفي تويتر

دبي - يزن راشد - حذرت حكومة الهند منصة تويتر من أنه يجب عليها الامتثال لأوامرها لإزالة المحتوى التحريضي وإلا يواجه الموظفون عقوبة السجن المحتملة.

وأصدرت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء (ناريندرا مودي) Narendra Modi، التحذير بعد أن ألغت تويتر حظر 257 حسابًا ينتقد حكومة مودي حول احتجاجات المزارعين، بعد حظرها في البداية.

وتأتي الروايات المعنية من قادة المعارضة الحكومية، وموقع الصحافة الاستقصائية The Caravan، إلى جانب نقاد وصحفيين وكتاب آخرين.

واستخدم البعض وسم #ModiPlanningFarmerGenocide، في إشارة إلى القوانين المقترحة المثيرة للجدل التي قال المزارعون: إنها تقلل دخلهم وتجعلهم أكثر اعتمادًا على الشركات.

وبعد حظر الحسابات في البداية، تراجعت منصة تويتر عن قرارها، قائلة: إن التغريدات تشكل حرية تعبير وكانت تستحق النشر.

وردًا على ذلك، أمرت وزارة تكنولوجيا المعلومات بحظر الحسابات مرة أخرى، وقالت في إشعار لمنصة تويتر: تويتر هي وسيط وهي ملزمة بإطاعة توجيهات الحكومة، ويؤدي رفض القيام بذلك إلى اتخاذ إجراءات جزائية.

وأضافت وزارة تكنولوجيا المعلومات أن الوسم كان يُستخدم في الإساءة والتأجيج وخلق التوتر في المجتمع على أسس لا أساس لها.

وقال موقع الصحافة الاستقصائية The Caravan، الذي لم يستخدم الوسم: إنه كان يقوم بعمله فحسب.

وقال المحرر التنفيذي (فينود ك. جوزيه) Vinod K. Jose: لا نفهم لماذا تجد الحكومة الهندية فجأة أنه يجب على الصحفيين عدم التحدث عن جميع جوانب القضية.

وغضبت حكومة مودي أيضًا من المشاهير الغربيين، بما في ذلك why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S — Rihanna (@rihanna) February 2, 2021 و Greta Thunberg اللتان عبرتا عن دعمها عبر تغريدات.

وانتقد بعض أنصار مودي التغريدات، بما في ذلك ممثلة بوليوود (كانجانا رانوت) Kangana Ranaut، التي كتبت: لا أحد يتحدث عن ذلك لأنهم ليسوا مزارعين، إنهم إرهابيون يحاولون تقسيم البلد.

ويعني هذا الأمر أنه يجب على منصة تويتر، مرة أخرى، أن تختار إما حماية موظفيها ومصالحها التجارية، أو اتهامها بمساعدة الرقابة في وضع سياسي متقلب.

ومع ذلك، قد تضطر إلى الامتثال بسبب قوانين تكنولوجيا المعلومات في الهند التي تجبر منصات التواصل الاجتماعي على إزالة أي معلومات يتم إنشاؤها أو نقلها أو استلامها أو تخزينها أو استضافتها قد تؤثر في النظام العام.