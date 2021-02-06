محادثات آبل مع هيونداي بشأن السيارة الكهربائية توقفت مؤقتًا

دبي - يزن راشد - أجرت شركة آبل محادثات مع شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز حول بناء السيارة الكهربائية، لكن المحادثات توقفت مؤقتًا حديثًا، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

وبحسب الأشخاص المطلعين على الموقف، فإن شركة آبل تناقش أيضًا خططًا مماثلة بشأن السيارة الكهربائية مع شركات التصنيع الأخرى للسيارات.

وتكثف العمل على المشروع السري المسمى Project Titan في الأشهر الأخيرة، ولدى هذا المشروع القدرة على قلب صناعة السيارات وسلسلة التوريد بطريقة مماثلة لإعادة ابتكار آبل لسوق الأجهزة الاستهلاكية.

وتراجعت شركة هيونداي، التي تمتلك حصة مسيطرة في شركة كيا، في شهر يناير عن بيان قالت فيه: إنها تجري محادثات مع شركة آبل.

وأثار هذا الإعلان والتقارير الأخرى عن المحادثات قلق شركة آبل، التي تحافظ على سرية مشاريع التطوير لسنوات وتتحكم في العلاقات مع الموردين بكفاءة لا تعرف الرحمة.

وليس من الواضح ما إذا – أو متى – يمكن استئناف المناقشات بين آبل وهيونداي.

ولا يوجد سوى عدد قليل من صانعي السيارات العالميين الذين يتمتعون بالقدرة على تصنيع المركبات بالكميات الكبيرة المطلوبة، ومن غير الواضح كم منهم سيكون مهتمًا بالتعاون مع آبل.

وهناك عقبات أخرى أيضًا، حيث قال أحد الأشخاص المطلعين على الوضع: إن إحدى العقبات تتمثل في وجود خلاف داخل مجموعة هيونداي حول أي من علامتها التجارية، هيونداي أو كيا، قد تصنع السيارة الكهربائية لشركة آبل.

وقال الشخص: إذا استؤنفت المحادثات في نهاية المطاف، يُنظر إلى كيا على أنها أكثر احتمالية وتسعى لبناء سيارة آبل في مصنعها في جورجيا.

ويبقى السؤال الرئيسي الشاغل للصناعة هو مدى جدية شركة آبل في منافسة شركة تيسلا وشركة جنرال موتورز وغيرها من صانعي السيارات الكهربائية، وما إذا كانت بحاجة إلى شركة مصنعة قائمة حتى تتمكن من طرح منتجها الخاص.

وتمتلك شركة كوبرتينو، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، فريقًا صغيرًا من المهندسين الذين يطورون أنظمة القيادة، بالإضافة إلى المصممين، لكن في ظل وجود أعمال التطوير في مرحلة مبكرة، فمن المحتمل ألا يحدث أي طرح لمدة خمس سنوات أخرى.

ويشير ذلك إلى أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون لديها المزيد من الوقت لاتخاذ قرار بشأن الشركاء المحتملين في صناعة السيارات.