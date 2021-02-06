مايكروسوفت تزيل متصفح إيدج القديم من الحواسيب

دبي - يزن راشد - تقترب نهاية متصفح إيدج القديم من شركة مايكروسوفت بسرعة، حيث قدمت عملاقة البرمجيات مزيدًا من التفاصيل حول الكيفية التي تخطط بها لإزالة المتصفح القديم من الحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز.

وربما استغرق الأمر من مايكروسوفت جزء كبير من العقد الماضي لإبعاد الأشخاص عن متصفح إنترنت إكسبلورار IE، لكن الشركة لديها خطة تقاعد أكثر حسمًا للإصدار السابق من متصفح إيدج.

وقال مسؤولو مايكروسوفت في شهر أغسطس 2020: إنهم لن يقدموا بعد الآن أي تحديثات أمنية لمتصفح إيدج القديم لأجهزة الحواسيب المكتبية بعد 9 مارس 2021.

وأضافت مايكروسوفت الآن بعض المعلومات الإضافية حول ما سيحدث بعد ذلك.

وتخطط مايكروسوفت لإزالة متصفح إيدج القديم واستبداله بمتصفح إيدج الجديد المستند إلى Chromium عندما يطبق المستخدمون تصحيح ويندوز 10 الأمني التراكمي لشهر أبريل المفترض صدوره بتاريخ 13 أبريل 2021.

ويتم إلغاء تثبيت إصدار متصفح إيدج الذي تم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع ويندوز 10 ويستخدم محرك EdgeHTML الخاص بالشركة.

وفي عام 2019، أعلنت الشركة أنها تعيد بناء المتصفح من الألف إلى الياء للاستفادة من Chromium من جوجل.

وفي شهر يونيو من العام الماضي، بدأت مايكروسوفت بطرحه من خلال تحديث ويندوز.

وبعد شهرين، أعلنت عملاقة البرمجيات أنها لن تصدر أي تحديثات أمنية إضافية لمتصفح إيدج القديم بعد 9 مارس 2021.

وإذا كان لديك إصدار Chromium من متصفح إيدج مثبتًا عبر جهاز الحاسب، فإن التحديث يؤدي إلى إزالة الإصدار القديم فقط، لذلك بالنسبة لمعظم الأشخاص، الذين إما انتقلوا إلى متصفح آخر أو انتقلوا إلى المتصفح الجديد، ربما لن يلاحظوا أي تغيير.

وقدم مسؤولو مايكروسوفت هذه المعلومات في تدوينة حول وضع Edge kiosk، حيث نصحت عملاء وضع Edge kiosk بتثبيت المتصفح الجديد وإعداد وضع Edge kiosk قبل تطبيق تصحيحات Windows 10 في شهر أبريل.

ويواجه الأشخاص الذين لا يفعلون ذلك اضطرابًا في وضع Edge kiosk، مع ملاحظة أن بعض ميزات وضع Edge kiosk في متصفح إيدج القديم لن تكون متاحة في متصفح إيدج الجديد.

وقالت الشركة: إن معظم حالات الاستخدام ستكون متاحة اعتبارًا من النسخة 90 من المتصفح ويجب أن يكون التكافؤ الكامل موجودًا عبر النسخة 91 من متصفح إيدج الجديد.

وتشمل إصدارات ويندوز 10 التي ينطبق عليها هذا الإصدار 1803 و 1809 و 1903 و 1909 و 2004 و 20 H2.